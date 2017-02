Un juge fédéral de l’Etat de Washington suspend l’interdiction d’entrée aux 7 pays musulmans concernés, Trump promet de répondre

Un juge fédéral dans l’État de Washington a émis une injonction temporaire contre la décision de Trump qui a décidé la semaine dernière d’interdire l’entrée des citoyens de sept pays musulmans.

L’injonction temporaire du juge James Robart est valable sur l’ensemble du territoire américain, le temps qu’une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l’État de Washington, Bob Ferguson, soit examinée.

Le président Donald Trump n’a pas tardé à réagir et a attaqué le juge du tribunal fédéral qui est derrière cette décision :

« L’opinion du juge qui a apparemment différé l’application de la loi dans notre pays est ridicule », a dit Trump sur son compté Twitter. « Nous allons prendre une décision ».

Suite à la décision du tribunal, les compagnies aériennes informent les passagers qu’en raison de la décision de gel du président, les musulmans voyageant de sept pays qui détiennent des documents valides seront autorisés à prendre les vols vers les États-Unis, après que les douanes et les autorités de l’immigration auront ordonné aux États-Unis de confirmer leur entrée.

« La décision élimine complètement le décret présidentiel de Trump, en ce moment », a déclaré le procureur de Washington Bob Ferguson. Il a ajouté qu’il espère que le gouvernement fédéral va respecter cette décision.

Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer a déclaré que « le ministère de la Justice va émettre un document d’urgence qui laissera l’ordre en place, nous pensons qu’il est valide et approprié. Le but de l’Ordre est de protéger la patrie, et le président a l’autorité constitutionnelle et la responsabilité de protéger le peuple américain ».