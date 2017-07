Tremblement de terre en Grèce : Les Israéliens souhaitent retourner en Israël:  » En cas de Tsunami, on ne pourra fuir « 

Après le tremblement de terre (vendredi) à proximité des stations au sud-ouest de la Turquie et de la Grèce, deux personnes ont été tués, les touristes israéliens séjournant sur l’île de Kos en Grèce ont été évacués dans le hall d’un hôtel et beaucoup demandent à retourner en Israël.

« Je suis ici avec les enfants sur l’île de Kos et nous avons vécu cette secousse sismique. Les tremblements de terre sont constants. Nous avons peur d’un tsunami et il n’y a nulle part où se réfugier « a dit Shlomit sur l’île avec sa famille.

« Tout le monde a été évacué en dehors des chambres et dans le hall. Le personnel ne veux pas nous dire quoi que ce soit sur la situation. Notre vol ne sera que dimanche, mais nous voulons retourner en Israël aujourd’hui, nous sommes très inquiets.

Une autre israélienne qui décrit les dégâts causés par le tremblement de terre sur la piscine de l’hôtel et a dit:. » C’est effrayant, très effrayant, mais nous espérons que nous pourrons quitter rapidement l’endroit «

Aliza Loi, une israélienne qui séjournait à Kos a ajouté : » Dans la nuit on ne comprenait pas ce qui se passait, le téléviseur est tombé de l’étagère. Je croyais être dans un film d’horreur. Je ne comprenais pas ce qui est arrivé. Je suis allée à l’extérieur. Tous les invités sont sortis en panique, poussant les uns et les autres. Réunis devant l’hôtel, un seconde secousse a débuté. Nous criions. Notre vol est censé être demain. Il n’y a pas de vols. Par sécurité, nous sommes à l’extérieur avec des draps. Tout le monde a gelé pendant la nuit, c’est un cauchemar. »

Le séisme d’une magnitude de 6,7 était près de la ville côtière de Marmaris, mais a frappé aussi la ville turque de Bodrum et l’île grecque de Kos principalement et les stations touristiques situées dans la région. Les résidents et les touristes ont fui la côte, en raison d’une alerte au tsunami. Deux touristes de la Turquie et la Suède ont été tués suite au tremblement de terre. En outre, de nombreux bâtiments ont été endommagés.