Un tremblement de terre a été ressenti à travers le pays.

Quelques minutes avant 21h00, les israéliens des villes de Safed, et le nord de Beersheba, dans le sud ont ressenti un léger tremblement de terre. L’épicentre est probablement dans la région de la Crète.

L’Institut de géophysique d’Israël a indiqué que le tremblement de terre de 5,6 de magnitude et l’épicentre était à l’est de la Crète à environ 20h57. Le bruit a également été fortement ressentie en Israël.

Une résidente de Tel Aviv, qui vit au cinquième étage, a déclaré: «J’ai senti le mouvement de la chaise, et je pensais que cela pouvait être un tremblement de terre. »

Un resident de Kiryat Motzkin a déclaré: «Je vis au septième étage je regardais avec ma femme la TV. Nous avons vu quelque chose qui clochait et ma fille a crié« tremblement de terre ». Alors j’ai compris que quelque chose se passait …

Cela a duré environ 30 secondes. »



Omar Idel de Kfar Sava a également estimé le séisme. » J’étais assis à un ordinateur, et le bâtiment s’est secoué « se souvient-il. » J’ai attendu un peu et tout a commencé à trembler. »



Ruby Goldstein,de Rishon Le Zion a dit: « Je me suis assis à l’ordinateur et je commençais à ressentir un léger tremblement, j’ai tout de suite compris que ce tremblement de terre était faible, mais il a duré environ 15 secondes… »



Danny Simon,de Tel Aviv a ajouté: » Nous étions assis sur le canapé et tout a commencé à trembler. Ma fille a commencé à crier « oh ! « Tout a bougé, puis un moment, je pensais que Netanyahu avait démissionné »😀

