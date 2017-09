Le tremblement de terre à 6,3 degrés dans la péninsule serait lié au test de la bombe thermonucléaire par la Corée du Nord

La Corée du Nord a confirmé dimanche que l’US Geological Survey a signalé un tremblement de terre de 6,3 vers 12 h 30, heure locale dans sa région du nord-est suite à un test d’un dispositif nucléaire, personnellement commandé par le leader Kim Jong Un. La déclaration était accompagnée de photos de Kim Jong inspectant ce qui a été proclamé comme une arme thermonucléaire.

Une arme thermonucléaire a une puissance explosive considérablement accrue par rapport aux armes à fission en un seul stade. Selon Lives Science, les bombes de fission qui ont été déposées sur Nagasaki et Hiroshima ont explosé avec le rendement de 15 kilotons et 20 kilotons de TNT, respectivement. En revanche, le premier test d’une arme thermonucléaire ou d’une bombe à hydrogène aux États-Unis en novembre 1952 a entraîné une explosion de l’ordre de 10 000 kilotons de TNT.

Israël possède probablement des armes thermonucléaires du design Teller-Ulam, et il a été largement spéculé que l’incident de Vela de 1979, a.k.a. le Flash de l’Atlantique Sud, aurait pu être un test commun d’armes thermonucléaires israélo-sud-africaines.

Il a été bien établi que pour l’arme thermonucléaire, Edward Teller avait conseillé Israël sur le développement d’armes nucléaires. Entre 1964 et 1967, Teller a effectué six visites en Israël et a donné des conférences à l’Université de Tel Aviv sur la physique théorique. Teller aurait déclaré aux fonctionnaires du gouvernement américain: ‘Ils [Israël] l’ont, et ils étaient assez habiles pour faire confiance à leurs recherches et ne pas les tester, ils savent que tester les mettra en difficulté.

‘Nous avons reconfirmé notre capacité à contrôler nos développements de missiles nucléaires à un moment donné et nous avons atteint un niveau très élevé de ces technologies’, a déclaré l’annonceur nord-coréen sur le radio-diffuseur public KCNA. ‘Cela montre le système digne de confiance de notre technologie d’ingénierie nucléaire, à partir du test réussi d’aujourd’hui.’

La Corée du Sud recherche des «sanctions plus puissantes» contre la Corée du Nord aux Nations Unies.

Également considéré : un déploiement de nouvelles armes américaines dans la péninsule coréenne.

Jusqu’à présent, le président Trump avait déclaré au Financial Times que si la Chine ne parvenait pas à «résoudre» le programme nucléaire de la Corée du Nord, il serait «totalement» possible que les États-Unis s’occupent du problème. ‘La Chine nous aidera avec la Corée du Nord, ou ils ne le feront pas’, a déclaré Trump. ‘S’ils le font, ce sera très bien pour la Chine, et s’ils ne le font pas, ce ne sera pas très bon pour quiconque.’

