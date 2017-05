Travail de mémoire | Marine Le Pen au monument de la Seconde Guerre mondiale et Macron au mémorial de l’Holocauste de Paris

Une semaine avant les résultats de l’élection présidentielle de la France, la candidate d’extrême droite Marine Le Pen a un écart de 19 points dans les sondages avec Emmanuel Macron

Après une visite surprise dans une usine d’aluminium controversée dans la ville méridionale de Gardanne, Marine Le Pen a déposé une couronne sur un monument de la Seconde Guerre mondiale dans le port voisin de Marseille.

Quelques heures plus tard, Macron a rendu hommage au mémorial de l’Holocauste de Paris, où il a été salué par le grand rabbin de France, Haim Korsia.

Le gauchiste eurosceptique Jean-Luc Melenchon, qui a échoué au premier tour, a invité ses partisans à ne pas voter pour Le Pen, en disant que ce serait une «terrible erreur».

« Je dis à quiconque : ne faites pas la terrible erreur de voter pour le Front national parce que vous poussez le pays vers une conflagration générale et la fin à laquelle personne ne peut prédire », at-il déclaré sur la chaîne de télévision TF1 .

Ce dimanche était la fête nationale de la France pour les victimes de la déportation des Juifs français vers l’Allemagne nazie, qui occupe une place très sensible dans la psyché nationale.

« Ce qui s’est passé est inoubliable et impardonnable », a déclaré Macron au Mémorial de l’Holocauste après avoir fait une halte devant un mur portant le nom de 76 000 Juifs déportés, dont seulement 2 500 ont survécu. « Cela ne devrait jamais se reproduire ».

« L’hommage que je voulais faire aujourd’hui est ce devoir que nous devons à toutes ces vies déchirées par les extrêmes, par la barbarie », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Le Pen a été critiqué pour avoir déclaré que la France d’aujourd’hui ne supportait aucune responsabilité pour le rassemblement de 1942 et la déportation de plus de 13 000 juifs à Paris.

La semaine dernière, Jean-Francois Jalkh, qui a été choisi pour diriger le FN a été rapidement remplacé alors que Jalkh lui-même a nié faire les remarques sur la Shoah et l’absence de gaz dans les camps de la mort.

À Gardanne, ce dimanche, Le Pen s’est engagé à poursuivre une vision de «véritable écologie», affirmant vouloir «établir le lien entre le choix du modèle économique et les problèmes environnementaux et sanitaires».

L’usine, avec une population active de quelque 400 personnes, est controversée pour le dumping de déchets toxiques connus sous le nom de «boue rouge» en Méditerranée depuis des décennies.

L’année dernière, après que l’usine a intensifié son processus de filtrage, le gouvernement socialiste sortant lui a accordé six ans supplémentaires pour se conformer pleinement aux normes de l’UE.

Francois-Michel Lambert, un député qui représente la région pour le parti vert EELV, a critiqué Le Pen de venir à Gardanne «pour nous faire croire qu’elle est devenue tout à coup une écologiste».

L’usine d’Alteo satisfera toutes les exigences de conformité d’ici l’année prochaine, a déclaré Lambert, qui a soutenu Macron pour le président.

Macron, qui était ministre de l’économie dans le gouvernement socialiste sortant, préconise un «nouveau modèle de croissance» qui concilie la transition environnementale avec celle de l’industrie et de l’agriculture.

L’éminent écologiste français Nicolas Hulot a soutenu Macron dimanche, mais a déclaré que son aval n’était «pas un chèque en blanc».

Macron a également remporté un aval du PDG d’Airbus, Tom Enders, qui lui a écrit dans une note publiée par le quotidien L’Opinion: « L’excitation que vous avez créée est pleinement justifiée. Vous incarnez les changements d’une manière très concrète. »

Le Pen a cherché à purger le FN de l’antisémitisme qui est devenu sa marque de commerce sous son père, le cofondateur Jean-Marie Le Pen – qui a fait le deuxième tour en 2002 contre le conservateur ,Jacques Chirac.

Il avait appelé à plusieurs reprises les chambres à gaz nazies d’ un «détail» de l’histoire, et elle l’a chassé hors du parti en 2015.

Dans un message vidéo, vendredi, elle a exhorté aux 20% des électeurs qui ont soutenu Melenchon dans le premier tour du 23 avril à « bloquer » Macron, affirmant que son programme pro-business était «diamétralement opposé» aux idéaux de la gauche.

Laurent Saint-Martin, un militant de la campagne de Macron dans un quartier parisien qui a voté majoritairement pour le conservateur Francois Fillon, a déclaré que la campagne mettait l’accent sur des raisons positives de soutenir son candidat.

« Pour le deuxième tour, le défi est de convaincre », a déclaré à l’AFP Saint-Martin, 31 ans. « Nous n’essayons pas de construire un front anti-FN, cela ne fonctionne plus. Nous construisons un front progressif et pragmatique. »

Un autre électeur Fillon déçu a déclaré qu’il envisageait de voter Le Pen pour la première fois en raison de «l’immigration massive».

Le chef d’une société cinématographique de 53 ans, qui a donné son nom seulement comme Fred, a ajouté: «J’ai vécu en Afrique, j’adore l’Afrique, mais le rêve de tous les Africains est de venir en France …». Le Pen peut ne pas faire tout ce qu’elle dit, mais sur l’immigration, peut-être, elle changera les choses.

