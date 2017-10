Traumatisme d’une famille juive | Un rabbin menotté par la police américaine sans savoir pourquoi

Le rabbin Berl Fink a été suivi par la police apres un par excès de vitesse au Vermont mais dans une extrême violence . Ce rabbin de Brooklyn a été traumatisé par cet incident dans lequel un policier de l’état du Vermont lui a ordonné avec l’arme à feu de s’allonger au sol après avoir raté son tir en direction de sa voiture, a déclaré son fils.

Le 8 août, l’officier, Justin Thompson, a activer les lumières bleues, mais le rabbin Berl Fink n’a pas remarqué pendant une longue distance, selon une déclaration de la police de l’État du Vermont. La police a déclaré que Fink avait roulé à 133 km/h dans une zone ou la vitesse était limitée à 100/h et qu’il n’y avait pas d’autres voitures à proximité. Fink a déclaré qu’il avait cherché un endroit sûr pour l’arrêter, selon The Associated Press.

Quand le Rav Fink stoppa le véhicule, le policier Thompson le visa de son arme et lui demandanda de s’allonger au sol en le menaçant, lui, sa femme et l’un de ses fils, un adolescent. Un autre fils, Yehuda, qui n’était pas dans la voiture, a déclaré lundi que son père était traumatisé par l’incident et que les membres de la famille pensaient qu’ils étaient les cibles d’une attaque terroriste pendant l’incident, a indiqué l’AP. La fille adolescente du rabbin était également dans la voiture.

La police a déclaré le mois dernier qu’elle a trouvé que l’agent avait agi selon le protocole et qu’il n’y avait aucune preuve de partialité ou de profilage.

« Bien que nous sachions maintenant que ce n’était pas une situation dangereuse, Trooper Thompson ne pouvait pas savoir que pendant le temps où le véhicule n’a pas réussi à s’arrêter, et qu’il l’a suivi pendant plusieurs kilomètres sans s’arrêter » selon une déclaration de la police .

Le député d’État de New York, Dov Hikind, de Brooklyn, a critiqué les résultats de la police, affirmant que l’incident n’était pas un problème de partialité, mais un comportement inapproprié de l’agent.

« Je m’oppose à ces constatations qui exonèrent ce policier de l’État au motif que ce n’était pas un problème de partialité. Où était la sensibilité? Le professionnalisme? « a écrit Hikind sur Facebook. « Une fois que cette famille a été arrêtée, le policier a clairement vu ce que nous voyons tous – une famille effrayée qui ne comprenait pas pourquoi ils étaient arrêtés ».