Transcription des remarques du Président Trump après le bombardement en Syrie

Ceci est une transcription du président des remarques de Donald Trump jeudi soir à Mar-a-Lago, Palm Beach, en Floride:

« Mes chers compatriotes, ce mardi, le dictateur syrien Bachar al-Assad a lancé des armes chimiques horribles contre des civils innocents. L’utilisation d’un agent neurotoxique mortel, qui a étouffé des innocents, hommes, femmes et enfants. Ce fut une mort lente et brutale pour beaucoup, même de beaux bébés ont été cruellement assassinés dans cette attaque très barbare. Aucun enfant de Dieu ne devrait jamais souffrir une telle horreur.

« Ce soir, j’ai ordonné une frappe militaire ciblée sur le terrain d’aviation en Syrie d’où a été lancé l’attaque chimique. Il est dans cet intérêt pour la sécurité vitale, nationale des États-Unis pour prévenir et empêcher la propagation et l’utilisation des armes chimiques mortelles. Il est incontestable que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, et a manqué à ses obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques et a ignoré la demande pressante du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Des années de précédentes tentatives de modifier le comportement d’Assad ont tous échoué et de façon très spectaculaire. En conséquence, la crise des réfugiés continue de s’approfondir, et la région continue de se déstabiliser, menaçant les Etats-Unis et ses alliés.

« Ce soir, je demande à toutes les nations civilisées de se joindre à nous en cherchant à mettre fin à l’abattage et l’effusion de sang en Syrie. Et aussi, mettre fin au terrorisme de toutes sortes et de tous types.

« Nous demandons à Dieu la sagesse que nous devons relever le défi de notre monde très troublé. Nous prions pour la vie des blessés et pour les âmes de ceux qui son partis. Et nous espérons , que l’Amérique qui est synonyme de justice, de paix et d’harmonie à la fin prévaudra.

« Bonne nuit, et Dieu bénisse l’Amérique et le monde entier. Je vous remercie. »

