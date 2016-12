La trahison d’Obama : Les Etats Unis tournent le dos à Israel lors de la résolution anti-israélienne de l’ONU

Les doutes et les craintes du premier ministre israélien se concrétisent, Obama, mauvais perdant, refuse d’agir contre la résolution anti-israélienne votée à l’ONU.

Obama a donc décidé d’utiliser le Conseil de sécurité contre Israël en s’abstenant.

Vendredi, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité a demandé à Israël de cesser les implantations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, dans une résolution rendue possible par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

Les Etats-Unis se sont abstenus alors qu’ils avaient toujours soutenu Israël jusqu’ici sur ce dossier extrêmement sensible. Les 14 autres membres du Conseil ont voté en faveur de ce texte initialement proposé par l’Egypte. Auparavant, il avait été annoncé que l’Egypte avait officiellement retiré le projet de résolution, alors que quatre autres pays, à savoir le Sénégal, le Venezuela, la Nouvelle-Zélande et la Malaisie, avaient décidé de « venir en aide » aux Palestiniens et de présenter pour leur part le projet.

Selon un haut responsable du gouvernement israélien, le projet de résolution a été promu par Barack Obama et le secrétaire d’Etat américain John Kerry. Selon ce responsable, l’administration sortante a même participé à la création de ce document sans en informer Tel-Aviv.

La résolution votée vendredi exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes « n’ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d’une solution à deux Etats », précise l’AFP.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander