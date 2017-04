Tragédie | Le Rav Habad, Mendel Deutsh battu par des voyous décède ce Shabath

Rabbi Mendel Deutsh, un hassidim Habad a été attaqué par des hooligans en Ukraine, il y a six mois, il est décédé ce samedi après que son état s’est détérioré. La famille a été appelée à son chevet ce vendredi soir (Baruch Dayan Aémet).

L’éminent hassid Habad a été attaqué il y a moins d’un an par un groupe de voyous en Ukraine et a été grièvement blessé. Depuis lors, son état s’est aggravé et il connaissait des hauts et des bas.

Initialement , il a été hospitalisé à l’hôpital local, et son état s’est un peu stabilisé puis les responsables médicaux l’ont fait envoyer pour un traitement médical en Israël.

Au cours du dernier mois, sa santé s’est détériorée et a posé un danger pour sa vie à nouveau. Ce vendredi soir, sa famille s’est réunie à son chevet pour rester prés de lui pour ses derniers moments de vie.

Que sa mémoire soit une source de bénédictions.

