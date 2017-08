Tragédie en Israel | Shilat est décédée à la naissance de son enfant, son mari Itzik demande des prières pour le bébé

Itzik Ron, est le mari de Shilat, qui est décédée hier lors de la naissance de son fils. Il demande aux gens de prier pour le bébé, qui est dans une situation difficile.

La maman, Shilat Ron, est décédée ce lundi à l’hôpital de Beilinson pendant la naissance. La famille est choquée et affligée. Elle était une femme courageuse et une mère modèle, une femme heureuse.

» Elle nous a laissé sans voix et avec une grande tristesse. Je tiens à souligner que je remercie Hashem de m’avoir permis de connaitre Shilat. Elle a laissé une fille et un nouveau-né dans sa mort, et je demande au peuple d’Israël de prier pour la sécurité et le bien-être de notre bébé. ‘

SHILAT est arrivée à l’hôpital à la 41e semaine de sa grossesse. Pendant la naissance, elle s’est sentie malade et a commencé à se tordre. Les signes indiquaient une embolie amniotique, mais malgré tous les efforts du personnel médical pour la sauver, ils ont été forcés de déterminer la mort de SHILAT et le bébé a été sauvé et transféré dans un état grave dans l’hôpital d’enfants de Schneider.

La famille de la mère était d’accord pour faire don de ses cornées. L’embolie amniotique est un événement rare qui ne peut pas être prédit et implique des taux de mortalité élevés.