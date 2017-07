Tragédie en Israel : Apres un traitement contre le cancer, un chanteur israélien meurt en essayant de sauver sa nièce sur la plage d’Atlit

Amir Fay Gutmann est un chanteur connu en Israel. Ces deux dernières années, il a subi une chimiothérapie à l’étranger après avoir été diagnostiqué d’un cancer, et suite à ce long traitement à l’étranger, il est retourné en Israel.

A son retour en Israël, il retrouve son fils et son compagnon, et toute sa famille. Puis récemment , toute la famille du chanteur et ses amis se sont retrouvés sur une des mers les plus dangereuses d’Israël pour fêter la bonne nouvelle, mais malheureusement, la mer en a décidé autrement.

La nièce du chanteur a été emportée par les vagues, et le chanteur est venue pour l’aider, et a réussi à atteindre l’enfant et envoyé son corps vers le rivage mais il a été aussi emporté par le vagues, et s’est noyé dans l’épuisement. Les sauveteurs ont récupéré la petite fille de 9 ans, mais Amir Fay Gutmann s’est noyé et il est mort hier dans un hôpital israélien.

לפני כשבוע התראיין אמיר פרישר גוטמן בנושא התנגדות המדינה לאימוץ ילדים על ידי זוגות גאים — חדשות 2 23 juillet 2017

לפני שנה נודע לו כי אובחן שלא נכונה כחולה סרטן. אז, החליט לתבוע. בריאיון סיפר אמיר פרישר גוטמן על הקשיים ועל מה שעבר — חדשות 2 23 juillet 2017



Il avait récemment fait une vidéo, pour montrer son mécontentement envers Israël et l’interdiction aux couples homosexuels d’adopter des enfants en Israël.