Tragédie : Olga Borisov, qui a tué son fils malade de 4 ans en 2008, se suicide peu après avoir été libérée de prison

Quelques dizaines de personnes sont venues aujourd’hui (mercredi) pour accompagner le dernier voyage de Olga Borisov qui s’est suicidée hier, peu de temps après sa libération de la prison où elle est restée pendant huit ans pour avoir tué son fils de 4 ans.

Le petit Alon avait été diagnostiqué avec un problème de développement du comportement. Il avait été recommandé qu’il soit placé dans une classe ayant des besoins spéciaux. Sur la base de ce diagnostic, Olga Borisov aurait décidé de mettre fin à la vie de son fils, selon les allégations de la Police.

Les funérailles ont eu lieu au cimetière de Kfar Saba avec quelques personnes de la famille, les services sociaux et les avocats.

Même son ex-mari et père de l’enfant, Ilan Yehouda, a assisté aux funérailles et lui a fait une éloge. « Je l’ai dit, c’était une honte pour Olga mais elle était malheureuse ; les autorités n’ont pas compris la tragédie. Je suis désolé pour Olga et mon enfant. »

Plus tôt, Ilan Yehuda a dit sur les médias israéliens que Olga Borisov était « très triste ». « Elle a eu un moment difficile avec la perte de l’enfant et elle ne pouvait pas passer au travers. Elle est sortie de prison et elle est restée dans une auberge pour quelques mois, puis chez sa sœur il y a trois mois. Récemment, elle est tombée malade et a donc cessé de travailler. Elle me parlait au téléphone et racontait combien elle était triste pour notre enfant, dit-il. »

« Je suppose que c’est la même chose qu’elle a ressenti pendant toutes ces années en prison, a déclaré Shlomi.

Toutes ces années ils ne l’ont pas soignée correctement car finalement la vérité a été découverte trop tard. Ce qu’elle a fait fut probablement désespéré car c’était une femme très malade. »

Le procureur Tali Gottlieb, qui a représenté Olga Borisov, a rappelé : « Il était clair que la situation psychologique de cette femme avait été secouée et ébranlée. D’une part elle a fait quelque chose de terrible et terrifiant et d’autre part elle a perdu son seul fils… Nous devons ouvrir les yeux et voir les hommes et les femmes qui réclament de l’aide afin que nous puissions prévenir les catastrophes. »

L’incident eut lieu à la plage de Bat Yam, une nuit d’août 2008. Olga Borisov pris son fils endormi de 4 ans dans la nuit et marcha avec lui dans l’eau. Quand ils entrèrent plus profondément dans la mer, le garçon se réveilla mais la mère continua à marcher dans les profondeurs de la mer. Lorsque la zone fut très profonde, Olga Borisov le laissa dans l’eau. L’enfant s’est noyé dans un court laps de temps. Et elle annonça que son fils s’était noyé.

Tout d’abord elle a été accusée d’assassinat, mais au cours du procès il est devenu clair que Olga Borisov avait souffert de dépression et son état mental était très fragile au moment des faits. Cependant, le tribunal a statué selon l’avis du psychiatre qu’elle était apte à subir son procès. Olga Borisov a admis l’homicide et a fait des années de prison.