Tragédie à Ashdod: un homme de 70 ans tombe d’une fenêtre après avoir lavé les vitres pour Pessah

Hier, un homme de 70 ans a fait une chute de sa fenêtre quand il a lavé les vitres pour le ménage de Pessah à Ashdod.

L’homme âgé a été tué sur le coups, tombant d’une grande hauteur. La tragédie a eu lieu sur la rue Tsolelim.

Selon le secouriste, Suissa Daniel, qui est arrivé le premier sur les lieux, l’homme a pris une grande échelle et a grimpé pour laver les fenêtres de son appartement pour les fêtes de Pessah et il est tombé.

Il a ajouté que lorsqu’il est arrivé, l’homme était inconscient. En collaboration avec d’autres bénévoles, il a essayé de réanimer la victime, mais en vain.

Il a subi des blessures graves aux organes vitaux et les médecins l’ont déclaré mort.

Pour rappel, chaque année des gens meurent à cause de telles actions, l’année dernière, encore en Israel, une femme est morte suite à une chute de sa fenêtre pendant ce ménage de Pessah, et sa fille de tristesse s’est jetée de la même fenêtre. Le ménage de Pessah, n’est pas le ménage du Printemps, votre vie est plus importante pour la Thora !

