Tout l’Hôtel King David de Jérusalem sera occupé pour le président Donald Trump et son équipe

Comme beaucoup de dirigeants du monde avant lui, le président américain Donald Trump restera à l’Hôtel King David à Jérusalem et l’ensemble du bâtiment composé de 233 chambres et suites sera à sa disposition et celle de son entourage.

L’hôtel fermera du 21 mai au soir, la veille de l’arrivée de Trump, et restera fermé aux visiteurs à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils partent. Aux côtés du président Trump, sa femme il y aura un cortège d’agents de sécurité, qui protégera aussi Jared et Ivanka Kushner, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson et le secrétaire à la Défense, James Mattis.

D’autres accompagnants au président seront placés dans les hôtels à proximité comme le Dan Panorama et Dan Boutique, qui seront également fermés pour l’occasion. La Maison Blanche n’a pas dit combien de représentants du gouvernement et de la sécurité américaines seront en Israël pour la visite, mais les médias et experts ont estimé qu’ils seraient « un centaine, sinon plus. »

L’Hôtel King David est la destination incontournable pour les présidents américains. Dans le passé, il a accueilli les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et George H. W. Buisson. Le président russe Vladimir Putin est resté là-bas, tout comme l’ancien secrétaire d’Etat Hillary Clinton, la chancelière allemande Andrea Merkel, le Prince Philip, et beaucoup de personnalités de premier plan du monde de la politique, de l’industrie et d’autres domaines.