Tous les ministres du nouveau gouvernement Macron : sont-ils pour ou contre Israel ?

La liste des ministres du gouvernement Macron vient d’être donnée. Qu’en est il de leur relation avec Israel ?

Voici les premiers noms :

Gérard Collomb est nommé ministre de l’Intérieur : Le maire de Lyon a jumelé sa ville avec celle de Beersheva. En 2013, il reçoit des menaces des organisations pro-Palestine pour ce jumelage. Le collectif pour la Palestine appelle ainsi Gérard Collomb à « respecter et faire respecter les Droits de l’homme et le droit international », et les Lyonnais à ne pas « cautionner de tels actes ». Mais Collomb ne semble pas être gêné et s’est aussi rendu en Israel.

Nicolas Hulot est nommé ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie : Concernant l’écologiste, rien ne pense qu’il soit contre Israel mais ce qui est sur est que les sites pro-palestiniens ne l’aiment pas, et se moquent de lui : « Ce type ne s’est jamais trouvé sur le terrain pour s’opposer à l’État et aux puissants groupes industriels et financiers. Son truc, c’est de faire du business, et je ne saurais lui reprocher. En revanche qu’il soit perçu comme un leader politique montre que nous avons perdu tout sens de ce qu’est la politique. » : Source Palestine Solidarité .

François Bayrou est nommé ministre d’Etat, garde des Sceaux : L’homme politique le plus solitaire de l’histoire politique est un fervent défenseur des Palestiniens et n’hésite pas à attaquer Israel quand cela est possible : A EURO-PALESTINE, il dit : » Israël doit pouvoir assurer la sécurité. Mais l’emprisonnement arbitraire aux frontières est une injustice vécue au quotidien par les palestiniens, qui se sentent privés de leur liberté. François Bayrou ne portera aucune entrave aux projets pacifiques que vous souhaitez mener. Antoine Alhéritière. Équipe de campagne de François Bayrou. Il n’a pas hésité à denigré le CRIF lors de la sortie d’un de ses livres dans l’émission « On n’est pas couché ».

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie : C’est un grand ami d’Israël qui n’a pas de langue de bois : « Nier les liens historiques entre Jérusalem et le peuple juif est un contre-sens total. Avoir soutenu au printemps dernier une résolution de l’UNESCO laissant entendre que le mur des lamentations ne faisait pas partie de l’héritage du peuple juif était une faute morale et politique de François Hollande et de Manuel Valls. Je ne transigerai jamais sur la défense de l’Etat d’Israël et la lutte contre l’antisionisme et l’antisémitisme. »

Jean-Yves Le Drian ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : En 2014, lors de l’opération antiterroriste israélienne à Gaza, M. Le Drian, a agit en « bon socialiste », et avait appelé Israël à une riposte mesurée. « La situation au proche Orient est grave nous condamnons les tirs de roquettes mais nous demandons à Israël de faire preuve de mesure dans la riposte, de respecter le droit international et d’épargner les populations civiles. La France appelle au cessez-le-feu immédiat », avait-il déclaré.

Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires : Le fervent défenseur de France Palestine, Richard Ferrand nommé ministre de la cohésion des territoires au gouvernement Macron. Richard Ferrand a financé à hauteur de 2.000 euros une branche locale de l’association France-Palestine en 2016.

Agnes Buzyn ministre des Solidarités et de la Santé : Ce médecin et professeur d’université en médecine, spécialiste d’hématologie, d’immunologie des tumeurs et de la transplantation mais aussi une fille de rescapé des camps : «Je suis une immigrée de la première génération.» Père polonais, déporté à l’âge de 12 ans dans le camp d’Auschwitz, qui en réchappe et arrive en France à 15 ans. Mère juive polonaise, née en France juste avant la guerre, devenue une analyste de renom, proche de Françoise Dolto.

Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education nationale : Il apprécie Israel et ses innovations : « En Israël, les start-up EdTech font le pari de l’international »

En Israël, les start-up EdTech font le pari de l'international https://t.co/b5xQoopHJz via @EducPros — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 19 mars 2017



Jacques Mézard ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics

Fredérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation

Annick Girardin ministre de l’Outre-mer

Laura Flessel ministre des Sports

Elizabeth Borne ministre chargée des Transports

Marielle de Sarnez est ministre chargée des affaires européennes.

Sylvie Goulard est nommée ministre des Armées

Francoise Nyssen ministre de la Culture

Murielle Pénicaud ministre du Travail

Les secrétaires d’Etat :

Christophe Castaner est nommé porte-parole du gouvernement chargé des relations avec le Parlement

Marlène Schiappa est chargée de l’égalité des femmes et des hommes

Sophie Cluzel est chargée des personnes handicapées

Mounir Mahjoubi est chargé du numérique.

