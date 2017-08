Les touristes les plus moins/ou- satisfaits de leur voyage en Israël : Et les touristes français ?

La plupart des touristes en Israël estiment qu’ils ne comptent pas l’argent qu’ils consacrent aux vacances dans le pays, révèle un sondage du ministère du Tourisme. Sur une échelle de un à cinq, dans laquelle cinq pays sont «très satisfaits», le touriste moyen a qualifié son expérience en Israël avec la note 3,1 sur 5. Depuis 2009, le taux de satisfaction des touristes a diminué de 20%, a indiqué le ministère.

Les touristes les moins satisfaits sont ceux de la Roumanie, qui ont évalué leur voyage à 2,4 sur le niveau de satisfaction. Les touristes de Finlande (2,5%), l’Espagne (2,6%) et la Biélorussie, la Pologne, le Mexique, Chypre et l’Afrique du Sud (tous 2,7%) étaient tout à fait insatisfaits de leur voyage en Israël. Les touristes des États-Unis (3,5%) et la France (3,4%), d’autre part, étaient relativement satisfaits de leur voyage.

Une chose dont tout les touristes sont d’accord, est la sécurité en Israël . Les touristes ont déclaré que, sur une échelle de un à cinq, ils ont donné un score de 4,3 à la sécurité qu’ils ont ressenties en Israël. En 2009, ce chiffre était de 4,1, et il avait reculé de 3,9 en 2011. Les touristes de Russie et de Biélorussie se sont sentis les plus en sécurité, donnant une note de 4,6.

Les touristes sont également satisfaits des guides touristiques israéliens, qui ont reçu une note 4.5 moyenne. La note la plus élevée était 4.9, qui a été donné par un groupe de touristes indonésiens. Les touristes d’Inde, du Brésil, de Roumanie, des Philippines, de l’Ukraine, des États-Unis, du Canada, du Mexique et de nombreux autres pays ont également qualifié les guides touristiques israéliens d’une note satisfaisante. Quand au transport, les touristes ont donné la note de 3,5 aux taxi israéliens.

Le repas au restaurant est une grande partie de la jouissance des vacances et les touristes étaient plutôt satisfaits de leurs expériences culinaires en Israël, classant les restaurants à 3.9 sur 5. Les Russes et les Indiens ont donné aux restaurants israéliens une note supérieure à la moyenne, tandis que les visiteurs d’Europe de l’Est les ont classés en dessous de la moyenne. Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, a déclaré que son ministère étudiait les résultats afin de déterminer où et comment Israël pourrait améliorer sa cote de satisfaction.