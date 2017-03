Le tourisme Russe en concurrence avec les Etats Unis en Israël augmente de 54%

En Janvier 2017, le flux de touristes en provenance de Russie en Israël a atteint le chiffre de 19.600, 23% de plus que la même période de l’an dernier. Et en Février, 20,9000 mille touristes russes sont arrivés, une énorme augmentation de 54% par rapport au même mois de l’an dernier, selon le ministère israélien du Tourisme.

Le directeur général du Ministère du Tourisme Amir Halevi a déclaré qu’Israël apprécie le marché touristique russe. Notant que 600.000 touristes américains ont visité Israël en 2016, Halevi a déclaré qu’il espérait que le marché russe serait en concurrence avec le marché américain.

Selon le rapport du ministère, en 2016 Israël a été visité par plus de 2,9 millions de voyageurs de partout dans le monde (sans compter les touristes d’un jour), qui était de 4% de plus qu’en 2015. Le record de tous les temps fut en septembre et décembre 2016, quand un total de plus d’un million de touristes ont visité Israël.

Le tourisme russe en Israël en 2016 a atteint 266.000, avec une augmentation significative en Décembre, quand 21,3000 touristes russes sont arrivés, 41% de plus que durant la même période en 2015.

