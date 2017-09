Torturé par l’Autorité Palestinienne dans les prisons de Judée Samarie, un arabe se tourne vers le tribunal israélien

Walid déteste les nuits, elles sont devenues terrifiantes dans leur silence. Il raconte le récit de sa torture.

Walid dort avec la télévision pour empêcher le retour des souvenirs douloureux. Il laisse toujours ses fenêtres ouvertes, même en hiver, car il ne peut pas supporter les espaces fermés. Souvent, il se lève au milieu de la nuit et fait de mauvais rêves, parfois avec des draps humides. Il veut désespérément avoir des enfants. Il ne peut cependant pas. Pas depuis que les hommes de l’Autorité palestinienne ont détruit ses organes sexuels.

Au cours des années 90, Walid, dont le nom et certains détails biographiques ont été omis ou changé dans cet article pour sa sécurité de TOI, ont travaillé pour le Shin Bet, le service de sécurité interne d’Israël. Il a cherché le Shin Bet lui-même. Il a déclaré qu’il était « fier » d’aider à prévenir les attaques terroristes suicides palestiniennes contre des civils israéliens, et en même temps, il a obtenu de l’argent pour ses études universitaires. Au cours de l’entretien, il a parlé en hébreu, en disant qu’il ne parle plus d’arabe ni même qu’il l’écoute alors que cette langue lui fait mal.

Outre les 51 autres «collaborateurs» qui ont été arrêtés et torturés par l’AP de Yasser Arafat dans les années 1990 et au début des années 2000, Walid s’est adressé aux tribunaux israéliens pour obtenir justice. Après 14 ans de procédure, dans une décision sans précédent, la Cour de district de Jérusalem a estimé que l’AP était coupable de torture et l’a ordonné d’indemniser les plaignants.

Les victimes de la torture doivent attendre une deuxième décision du tribunal afin de déterminer l’argent que l’AP devra payer, mais on s’attend à ce que chaque demande recevra plusieurs millions de shekels, tandis que le coût total des dégats atteindra des centaines de millions de shekels. L’argent sortira probablement des taxes qu’Israël au nom de l’Autorité palestinienne et se transfèrera mensuellement à Ramallah.

Il y a deux familles qui demandent des dommages-intérêts au sujet des décès d’êtres chers. Dans un cas, un agent Shin Bet a été condamné à mort par l’AP et a été abattu. Dans l’autre cas, la sœur d’un agent Shin Bet a été introduite par ses interrogateurs comme une forme de pression, et elle a été tuée en prison.

Parmi les 52 plaignants, beaucoup ont été arrêtés par les forces de l’Autorité palestinienne depuis le territoire israélien – principalement Jérusalem-Est – et / ou ont une citoyenneté israélienne. Il s’agissait de deux raisons pour lesquelles le tribunal a statué qu’il était compétent pour présider l’affaire, bien que la torture ait eu lieu dans un territoire dirigé par l’AP.

Certains, comme Walid, n’ont pas d’identité israélienne et ont été arrêtés en Judée Samarie. Néanmoins, a déclaré le tribunal, il a compétence sur ces cas parce que l’AP n’avait pas le droit d’arrêter ces hommes qui ont été chargés par l’État d’Israël de prévenir les attaques terroristes – un objectif que l’AP, selon les accords signés avec Israël, est supposé soutenir.

La décision du tribunal de 1800 pages rédigée par le juge Moshe Drori précise les détails de la torture. Les histoires horribles, a-t-on trouvé, ont été confirmées par des témoins oculaires, des cicatrices sur leur corps et des témoignages de psychologues.

Les victimes sont représentées par le cabinet d’avocats de Barak Kedem, Aryeh Arbus, Netanel Rom et David Zur. Kedem, dans un entretien avec The Times of Israel, qui décrit certains des pires cas de torture dont il se souvient lors du procès.