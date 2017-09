« TLV dans LDN » | Le chef israélien Shaul Ben Aderet offre des desserts gratuits aux pro-terroristes

C’est à LONDRES que le chef israélien Shaul Ben Aderet a offert des desserts gratuits aux fans anti-israéliens et pro-terroristes en dehors du festival TLVinLDN.

Pour rappel, TLVinLDN est un peu Tel Aviv à Londres. Camden’s Roundhouse est le centre de cette vitrine de quatre jours, avec des événements qui se déroulent à travers la ville à des endroits comme Cadogan Hall et The Coronet.

L’événement, marqué comme « TLV dans LDN », permet de réaliser des spectacles et des sons, mettant en vedette un concert en direct avec des femmes de différents horizons, ainsi qu’une performance de Infected Mushroom – «les parrains de la transe psychédélique» – et un numérique exposition d’art organisée par l’artiste de renommée internationale Ori Gersht.

L’événement familial de quatre jours promet également des ateliers pour les jeunes sur la fabrication du chocolat et la cuisine israélienne, avec des jeunes de sept à 13 ans aidés à faire Lekach, le gâteau au miel traditionnel servi à Rosh Hashanah.

Ailleurs, les jeunes visiteurs peuvent apprendre le rythme et le mouvement, le tambour et le théâtre, tandis que d’autres peuvent entendre l’actrice palestino-israélienne et la chanteuse-compositrice Mira Awad, qui présentera une conversation sur son histoire personnelle, traitant de son identité complexe.

Tout au long du week-end, les salons de la rue, organisés par le chef israélien Shaul Ben Aderet, offriront aux festivaliers un avant-goût de la gastronomie de Tel-Aviv…

