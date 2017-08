Les titres « tendancieux » des médias arabes :  » Les membres de l’occupation de la Knesset ont pris d’assaut la place de la Mosquée Al-Aqsa »

Il suffit de peu, pour que le feu prenne. C’est un peu ce que font de nombreux médias arabes, pour que les attentats recommencent en Israel, en affirmant que la seule journée unique de la visite de députés israéliens qu’ils soient Juifs, arabes ou chrétiens sur le site la plus saint du peuple Juif et le troisième plus saint du peuple musulman est « une provocation de plus des colons israéliens » …

Pour rappel, il y a moins d’un mois, sur ce site que les musulmans se disent « propriétaires » , trois arabes ont tué deux policiers, et quelques jours plus tard, un autre palestinien a tué trois juifs d’une même famille à Halamish en les poignardant jusqu’à la mort devant toute leur famille, un soir de Shabath.

Cette journée unique a été décidée par le gouvernement car de nombreux députes ont reproché l’interdiction par Israel de s’y rendre depuis des années, afin de ne pas « énerver » les musulmans.

Les titres sur les médias arabes sont tout autant incitants :

بحماية مشددة..شاهد: عضو كنيست الاحتلال ;شولا معلم ; تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك، قبل قليل.

( Les membres de l’occupation de la Knesset ont pris d’assaut la place d’Al-Aqsa, il y a peu de temps)

فيديو| نتنياهو: أعضاء الكنيست بإمكانهم اقتحام الأقصى

(Netanyahou : Les membres de la Knesset peuvent à nouveau prendre d’assaut Al-Aqsa )

Il ne faut pas s’étonner par la suite pourquoi il y a des attaques contre des Juifs en Israel.