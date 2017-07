Thaïlande | Natty Haddad, un israélien placé en prison par la police a été transporté à l’hôpital en urgence, sa famille d’Israël ne sait pas ce qui est arrivé !

Natty Haddad été arrêté il y a deux jours, cet Israélien vit sur l’île Kosomoi, il a été arrêté après que la police dit avoir trouvé une arme. Mais aujourd’hui, il a été blessé dans sa cellule de prison et emmené à l’hôpital, selon le mouvement Loubavitch de ce pays.

Sa famille s’est organisée pour prendre un avion dès que possible et se rendre en Thailande pour comprendre ce qui se passe et dans quel état se trouve Natty. Ce citoyen israélien a ouvert une clinique privée et selon la police cela est du à la contrebande d’arme . Mais sur son compte Facebook il a affirmé: « la clinique a été fermée à cause de certaines personnes qui son jalouses car j’aide les israéliens dans ce pays «

La clinique est ouverte depuis cinq ans, dans le désir d’aider les Israéliens qui vivent dans le pays de façon bénévole.

Rabbin Mandy Goldsmith, a confirmé le raid de la police et l’armée . Il a ajouté que tout est légal et juste ». La famille va se rendre aujourd’hui à l’hôpital pour connaitre les raisons de cette hospitalisation.

