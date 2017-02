TEXTE | Déclaration du président américain Donald Trump à la Maison Blanche en présence de Binyamin Netanyaou

(* Texte intégral de l’allocution du Premier ministre Netanyahu peut être consulté ici .)

Déclaration du nouveau président des Etats Unis lors de sa rencontre avec le Premier Ministre israélien Binyamin Netanyaou à la Maison Blanche :

» Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’accueillir mon ami, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la Maison Blanche. Avec cette visite, les États-Unis réaffirment à nouveau notre lien indissoluble avec notre cher allié, Israël.

Le partenariat entre nos deux pays est construit sur nos valeurs communes pour fait avancer la cause de la liberté humaine, la dignité et la paix. Ce sont les blocs de construction de la démocratie.

L’état d’Israël est un symbole pour le monde de la résilience face à l’oppression. Je ne peux penser à aucun autre état qui est passé par cette situation, ils ont survie face à un génocide. Nous ne pourrons jamais oublier ce que le peuple juif a enduré.

Votre persévérance face à l’hostilité, votre démocratie ouverte face à la violence, et votre succès est vraiment une source d’inspiration. Les problèmes de sécurité rencontrés par Israël sont énormes, y compris la menace des ambitions nucléaires de l’Iran, dont j’ai beaucoup parlé.

Une des pires offres que je connaisse est l’accord de l’Iran. Mon administration a déjà imposé de nouvelles sanctions à l’Iran, et je vais faire plus pour empêcher l’Iran de ne jamais développer – je veux dire jamais – une arme nucléaire.

Notre assistance à la sécurité en Israël est actuellement à un niveau record, en veillant à ce que Israël a la capacité de se défendre contre les menaces et dont il y en a malheureusement beaucoup. Nos deux pays continueront à se développer. Nous avons une longue histoire de coopération dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre ceux qui ne valorise pas la vie humaine. L’Amérique et Israël sont deux nations qui chérissent la valeur de toute vie humaine.

Ceci est une autre raison pour laquelle je rejette les actions injustes et unilatérales contre Israël à l’ONU où tout traité contre Israël, à mon avis, sont très, très injuste, ou par d’autres instances internationales, ainsi que les boycotts qui ciblent Israël.

Notre administration est déterminée à collaborer avec Israël et nos alliés communs dans la région vers une plus grande sécurité et stabilité. Cela inclut de travailler vers un accord de paix entre Israël et les Palestiniens.

Les États-Unis favoriseront une paix et, vraiment, beaucoup de paix. Nous allons travailler dessus, avec beaucoup de diligence. Cela est très important pour moi aussi et c’est quelque chose que nous voulons faire. Mais ce sont les parties eux-mêmes qui doivent directement négocier un tel accord. Nous serons à leurs côtés ; nous allons travailler avec eux.

Comme pour toute négociation réussie, les deux parties devront faire des compromis. Tu sais que c’est vrai ( A Netanyaou) ? (Rire.)

Le PREMIER MINISTRE NETANYAHU RÉPOND : « Les deux côtés ».

Le PRÉSIDENT TRUMP CONTINUE : » Je veux que le peuple israélien sache que les Etats-Unis se tiennent avec Israël dans la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre, nos deux nations seront toujours là pour condamner les actes terroristes. La paix exige des nations pour faire respecter la dignité de la vie humaine et être une voix pour tous ceux qui sont en danger et oubliés.

Ce sont les idéaux auxquels nous avons tous, et ils le seront toujours, aspirer et agir . Ce sera la première de nombreuses réunions productives. Et moi, encore une fois, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie d’être avec nous aujourd’hui.

PRÉSIDENT TRUMP: Je vous remercie. Encore merci.

