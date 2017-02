TEXTE | Déclaration du Premier ministre Netanyahu à la Maison Blanche

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait la déclaration suivante lors d’une conférence de presse conjointe , ce mercredi à la Maison Blanche avec le président des États-Unis Donald Trump. Après son allocution, le président et le premier ministre ont répondu aux questions des journalistes sélectionnés.

« Cher président Trump, je vous remercie pour l’accueil vraiment chaleureux de votre part et celle de Melania à ma femme Sara, et l’ensemble de notre délégation. J’apprécie profondément votre amitié, à moi et à l’état d’Israël. C’est si évident, après les mots de votre part que nous venons d’entendre. Israël n’a pas de meilleur allié que les Etats-Unis, et je tiens à vous assurer, que les États-Unis n’ont pas de meilleur allié que celui d’Israël.

Notre alliance a été remarquablement forte, mais sous votre leadership, je suis convaincu qu’elle sera encore plus forte. Je me réjouis de travailler avec vous pour mettre à niveau de façon spectaculaire notre alliance dans tous les domaines, dans la sécurité, la technologie, dans le cyber commerce et tant d’autres. Et je salue certainement votre appel direct à veiller à ce qu’Israël soit traité équitablement dans les instances internationales et que la calomnie et les boycotts d’Israël soient combattus avec force par la puissance et la position morale des Etats-Unis d’Amérique.

Comme vous l’avez dit, notre alliance est basée sur un lien profond des valeurs communes et des intérêts communs. Et de plus en plus, ces valeurs et ces intérêts sont attaqués par une force maléfique: le terrorisme islamique radical.

Monsieur le Président, vous avez montré une grande clarté et un courage pour faire face à ce défi de front. Vous appelez pour faire face régime terroriste de l’Iran, empêcher l’Iran de réaliser cette terrible affaire dans un arsenal nucléaire, et vous avez dit que les États-Unis sont déterminés à empêcher à l’Iran d’obtenir des armes nucléaires. Vous appelez pour la défaite de ISIS (Daesh).

Sous votre direction, je crois que nous pouvons inverser la marée montante de l’islam radical. Et dans cette grande tâche, comme dans tant d’autres, Israël est avec vous et je me tiens avec vous.

Monsieur le Président, pour faire reculer l’Islam militant, nous pouvons saisir une occasion historique, car pour la première fois de ma vie, et pour la première fois dans la vie de mon pays, les pays arabes de la région ne voient pas Israël comme un ennemi, mais de plus en plus, comme un allié.

Je crois que sous votre direction, ce changement dans notre région va créer une occasion sans précédent pour renforcer la sécurité et l’approche de la paix . Saisissons ce moment ensemble; renforçant la sécurité; nous cherchons de nouvelles voies vers la paix; et faisons que l’alliance remarquable entre Israël et les Etats-Unis soit toujours encore plus forte.

Je vous remercie, je vous remercie, Monsieur le Président « .