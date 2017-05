Les terroristes palestiniens exigent maintenant d’être traités comme des « prisonniers de guerre ».

Le chef de l’Autorité palestinienne des prisonniers, Issa Qaraqe, a déclaré aujourd’hui que les grévistes de la faim dans les prisons israéliennes veulent être officiellement considérés comme des prisonniers de guerre, ce qui devrait leur donner plus de droits légaux, et ils exigent également d’être transférés dans des prisons à l’intérieur du pays selon une demande que Amnesty a faite, et que les prisonniers n’ont jamais fait auparavant.

Les Conventions de Genève sont assez claires quant à savoir qui a le droit d’être considéré comme un prisonnier de guerre, et les personnes qui ne font pas partie d’une armée régulière et qui attaquent des civils sans uniforme ne sont manifestement pas des prisonniers de guerre. Ils ne reçoivent aucune des protections obtenues pour les soldats.

En outre, les terroristes doivent faire attention à ce qu’ils demandent: les prisonniers de guerre peuvent se tenir indéfiniment jusqu’à la fin du conflit. Ils ne doivent pas avoir de procès pour être placés dans des camps de prisonniers de guerre. En fait, ils ne sont pas autorisés à être jugés avant les crimes de guerre. Ils perdraient beaucoup de luxe qu’ils apprécient maintenant comme l’éducation.

C’est une autre tentative de trouver une excuse pour être médiatisés dans les médias du monde…

