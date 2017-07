Les terroristes ont fait un selfi au Mont du Temple avant l’attentat planifié contre les policiers israéliens

MISE A JOUR – 11:34:52

Deux policiers sont morts apres les tirs de musulmans. L’une des victimes est Camille Snan du Kfar Horfesh et le second policier se nomme Eyal Stavi du Kfar Maghar. Les messages ont été remis aux familles.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Après l’attaque, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a organisé une réunion d’urgence avec Gilad Erdan, le ministre de la Défense, le chef d’état-major, Gadi Eizenkot, le chef du Shin Bet, le commissaire de police, le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, et plus.

Après la conversation, il a été décidé de fermer le Mont du Temple pour des raisons de sécurité. Des recherches sont effectuées pour faire en sorte qu’il n y a plus d’armes sur le Mont du Temple Le statu quo sur le site sera maintenu.

Cette attaque, comme toutes les autres attaques n’est pas une attaque de « loup solitaire » mais des attaques planifiées et calculées afin de justifier une nouvelle intifada contre les civils israéliens et la police et les soldats.

Les arabes sur la photo sont les terroristes qui ont tiré avec leur armes sur la police, mais avant ils ont prit le temps de faire un selfi sur le Mont du temple, comme une signature, une revendication, un attentat préparé et prévu pour tuer et se faire tuer .

Depuis deux ans, les attentats en Israel se poursuivent sans s’arrêter, pas moins de 284 terroristes ont été éliminés depuis 2015 et des centaines d’autres terroristes ont été neutralisés. Ce n’est pas un danger solitaire mais une industrie bien huilée.

L’Industrie qui prépare le prochain terroriste sur le sol israélien apres une éducation par leur parents, qui leur demandent de tuer les juifs qui sont des » singes et des porcs »

Les Arabes en Syrie sont musulmans

Les Arabes d’Irak sont musulmans

Daesh sont aussi des musulmans

Bokoh Haram sont musulmans

Al-Qaïda sont des musulmans.

Et les Arabes en Israël sont aussi des musulmans…

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr