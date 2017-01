Des terroristes musulmans ouvrent le feu sur une mosquée du Québec tout en criant Allahu Akbar : 6 morts et plusieurs bléssés

Au moins six personnes ont été tuées et huit autres blessés, ce dimanche soir lorsque des terroristes musulmans ont ouvert le feu sur des gens qui priaient dans une mosquée de la ville du Québec dans une attaque décrié comme «lâche» et «barbare».

Le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié l’attaque d’une «attaque terroriste contre les musulmans.»

Plus tôt, un témoin a dit que trois hommes armés ont tiré sur environ 40 fidèles à l’intérieur du Centre culturel islamique de Québec autour de 20 heures. La plupart des gens à l’intérieur du bâtiment étaient des hommes.

La police de Québec a confirmé que deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’attaque, mais l’enquête est en cours.

Les premiers rapports de Radio-Canada suggèrent que jusqu’à trois tireurs ont commencé à tirer.

Des témoins ont également dit que les tireurs masqués ont crié «Allahu akbar» dans ce qui semblait être un accent québécois.

Le premier ministre canadien a répondu à la fusillade sur Twitter et a écrit: «Ce soir, les Canadiens pleurent pour les personnes tuées dans une attaque lâche contre une mosquée dans la ville de Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles ».

«Je viens de parler avec le premier ministre @phcouillard. Nous avons offert toute l’assistance requise.

La fusillade mortelle s’est déroulée après de nombreuses protestations contre Trump pour avoir limité l’immigration des musulmans en Amérique.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau avait fait remarquer que son pays reste ouvert à toute immigration.

Il a tweeté, « Pour ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, les Canadiens vous accueillent, quel que soit votre foi. La diversité est notre force. »

Un grand nombre de policiers lourdement armés ont répondu à la scène et selon les médias locaux le président de la mosquée a déclaré que des dizaines d’autres ont été blessées. La police a sécurisé le périmètre et les occupants ont été évacués .

«Il y a beaucoup de victimes … il y a des morts, » a dit un porte-parole de la police du Québec aux journalistes.

«Pourquoi cela se passe ici? Ceci est barbare », a déclaré le président de la mosquée, Mohamed Yangui.

Mohammed Oudghiri assiste normalement les prières, mais a raté ce dimanche. Il est inquiet et envisage maintenant de se déplacer vers le Maroc.

Il a dit à la presse: «Nous ne sommes pas en sécurité ici.»

La police de Québec a tweeté plus tard: « La situation est sous contrôle. »

Dans une déclaration plus tard, Trudeau a écrit: «C’est un choc énorme, la tristesse et la colère depuis que j’ai entendu de fusillade tragique et fatale ce soir au Centre culturel islamique de Québec situé dans le quartier Ste-Foy de la ville de Québec.»

«Nous condamnons cette attaque terroriste contre les musulmans dans un centre de culte et de refuge.

«Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et les amis de tous ceux qui sont morts, et nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés.

«Alors que les autorités enquêtent toujours, les détails continuent de se confirmer, il est déchirant de voir une telle violence insensée. La diversité est notre force, et la tolérance religieuse est une valeur que nous, en tant que Canadiens, chérissons.

«Les musulmans-Canadiens sont une partie importante de notre tissu national, et ces actes insensés n’ont pas leur place dans nos communautés, villes et pays. Les organismes canadiens d’application de la loi permettront de protéger les droits de tous les Canadiens, et feront tous les efforts pour appréhender les auteurs de cet acte et tous les actes d’intolérance ».

«Ce soir, nous pleurons avec le peuple de Ste-Foy et tous les Canadiens.»

Le Maire de New York Bill de Blasio a déclaré sur Twitter: «L’attaque terrible au Québec ne constitue pas une valeur aberrante. Aujourd’hui, une mosquée au Texas a été brûlé . Nous devons cesser de soutenir ceux qui cherchent à nous diviser.

«NYPD a fournit une protection supplémentaire pour les mosquées de la ville. Tous les New-Yorkais devraient être vigilants. »

