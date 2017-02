Une terroriste palestinienne qui a tué deux israéliens a trouvé un nouvel allié : la Voix juive d’extrême-gauche

Comment intégrer les groupes libéraux juifs répondent à ce soutien ?

Deux étudiants de l’Université hébraïque qui se trouvait dans le magasin, Eddie (Efraid David) Joffe et Leon (Aryeh) Kanner se sont approchés du comptoir des viandes, où se trouvait l’engin explosif, caché dans une boîte à biscuits avec 5 Kg de dynamite.

Cette boîte avait été placée par les dénommés Rasmieh Odeh et Ayesha Oudeh, tuant Eddie et Leon et faisant neuf blessés.

Eddie Joffe a immigré d’Afrique du Sud. Il a rejoint l’unité Tzanchanim / Parachutiste dans l’armée israélienne. Il a combattu dans la guerre des Six Jours comme parachutiste face aux forces égyptiennes à Rafah, et a été blessé par des éclats d’obus dans la gorge, mais deux semaines plus tard, il «échappe» de l’hôpital et rejoint son unité. Il se distingue aussi dans la bataille de Karameh où il a de nouveau été blessé d’une balle dans la jambe.

La mère d’Edward a enregistré cette vidéo déchirante seulement 2 semaines avant sa mort à l’âge de 90 ans. Elle a laissé un message à ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants et a dit qu’elle avait vécu une vie très longue et pleine, mais il n’a pas été complète, car elle a été éclipsée par la mort de son fils Edward, dont elle ne s’est jamais rémise.

Aryeh Leon Kanner est né en Uruguay. Il était le plus jeune dans sa famille, et le frère de Miriam, Irit et Rachel.

Ses parents ont immigré en Uruguay depuis l’Europe puis ils ont ensuite immigré en Israël où ses sœurs Irit et Rachel vivaient déjà.

A son arrivée, il a rejoint le kibboutz « Hamapil » et a commencé à étudier l’hébreu.