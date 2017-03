Une terroriste palestinienne a été expulsée des États-Unis vers la Jordanie

Rasmea Yousef Odeh, qui a menti au sujet de son dépôt lors de la citoyenneté américaine en 2004, sera expulsée.

Une terroriste palestinienne basée à Chicago qui, lors du dépôt de la citoyenneté américaine en 2004, a caché le fait qu’elle avait purgé une peine dans une prison israélienne, sera expulsée vers la Jordanie. Elle a été déchue de sa citoyenneté.

Rasmea Yousef Odeh a été condamnée à la prison à vie en Israël pour son implication dans deux attentats terroristes à Jérusalem en 1969 : l’un a eu lieu dans un supermarché bondé et a tué deux personnes, Leon Kanner, âgé de 21 ans, et Eddie Joffe, 22 ans, et blessé neuf autres civils. Une deuxième bombe a été trouvée au supermarché, puis désamorcée.

Quatre jours plus tard, elle a fait exploser le consulat britannique à Tel-Aviv.

Ce membre du Front populaire pour l’organisation terroriste de libération de la Palestine (FPLP) a passé 10 ans dans une prison israélienne avant d’être libéré dans un échange de prisonniers avec le FPLP en 1980.

Odeh insiste sur le fait qu’elle n’a pas révélé son passé en 2004 parce qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique (SSPT), affirmant qu’elle avait été torturée en avouant son rôle dans les attentats à la bombe.

Odeh devait faire face à un deuxième procès à Detroit. Elle a remporté un appel en 2014, après avoir été reconnue coupable de fraude en matière d’immigration et condamnée à 18 mois de prison. Une cour d’appel des États-Unis, en 2016, a annulé la condamnation parce que la preuve relative à sa demande de souffrance de stress post-traumatique n’a pas été autorisée au cours du procès. Elle a été libérée lors de son appel.

Un membre de son équipe juridique, William Goodman, a déclaré jeudi que maintenant elle a accepté de plaider coupable le 25 Avril en échange d’une remise de temps en prison.

Odeh a 69 ans, et un autre procès serait un « broyage » pour elle, selon Goodman.

Odeh, affiliée au Réseau d’action arabo-américaine à Chicago, était une organisatrice de l’anti-Trump « Une journée sans femme » le 8 Mars.

