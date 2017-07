Un terroriste du Hamas a été arrêté cette nuit pendant le transfert de fonds à une famille d’un terroriste

Au cours de l’activité de l’armée israélienne et les forces du Shin Bet à Deir, un terroriste a été arrêté après avoir fait passer de l’argent à l’organisation du Hamas .

Ces fonds ont été remis à une famille d’un terroriste qui s’est fait explosé en 2015, car le but du Hamas est de maintenir de telles activités en Israel. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que le suspect a été arrêté.

L’armée israélienne a souligné que c’est un effort constant et continu mené en Judée-Samarie, afin d’éviter les récompenses financières aux terroristes . Un autre arabe a été arrêté dans la nuit par les forces de Tsahal, âgé de 22 ans.

Entre autres, les forces de Tsahal travaillent en coopération avec le Shin Bet et la police dans le village de Salem, à Naplouse , où 13 hommes recherchés ont été arrêtés . Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes et des émeutes violentes contre les civils et les forces de sécurité.

Pendant l’opération, les troupes ont saisi des armes artisanales Carlo.

