Le terroriste Franco-tunisien des Champs Elysées avait été signalé par la Tunisie depuis 2013

Le terroriste dans l’attentat des Champs-Elysées, se nomme Adam Lotfi Djaziri. Issu d’un père tunisien et d’une mère polonaise, il était négociant en or et vivait dans un pavillon bourgeois.

Agé de 31 ans, il avait 2 frères et une sœur connu pour être des extrémistes islamistes.

Bien qu’il soit fiché S, le terroriste Adam Lotfi Djaziri avait une autorisation de port d’armes et passait son temps à s’entraîner dans un club de tirs à Paris, depuis 6 ans (port d’arme en février 2017 et valable jusqu’à 2020).

Si la France a fermé les yeux sur cet ennemi sur son propre sol, la Tunisie l’avait déjà signalé depuis 2013, pour sa radicalisation.

TERROR IN PARIS: Muslim terrorist shot and eliminated after ramming a gendarmerie van with a gas cylinder in his car, near Champs Elysées. pic.twitter.com/rEXphGfrRE

— Behind The News (@Behind__News) 19 juin 2017