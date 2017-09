Un terroriste de Daesh liquidé par Israël avant de passer des armes de la Libye vers Gaza

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Rappelez-vous ce terroriste de Daesh souriant à Gaza qui a été signalé selon les médias arabes, comme assassiner dans une attaque israélienne au Sinaï ?

Voici en effet, une mise à jour très intéressante: les sources de sa famille disent que Muhammad Abu Dalal, un terroriste de Daesh de Gaza, a été tué par un drone israélien dans un endroit particulièrement intéressant: la frontière entre l’Egypte et la Libye.

En effet, l’homme aurait organisé un convoi d’armes de la Libye au Sinaï, il y a 45 jours. La confirmation officielle selon laquelle il a été tué n’est venu que la semaine dernière malgré les indications qu’il a été blessé dans un tir venant du ciel et en temps réel.

Des rapports supplémentaires soutiennent cette version et confirment que la cible était Abu Dalal dans un grand véhicule de camionnage. Une autre chose qui soutient cette version est l’arme spéciale avec laquelle il a été photographié : ces armes sont les plus susceptibles de sortir en contrebande des entrepôts de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Il est logique que le passeur d’armes prenne une arme spéciale. On a ajouté que Abu Dalal qui avait fui Gaza après que Israël ait attaqué sa maison pendant l’opération Tsouk Etan en 2014. Aujourd’hui, la parenthèse est fermée et il ne conduira plus de convois d’armes au Sinaï … qui, dans de nombreux cas, continue leur route à travers les tunnels de Rafah dans la bande de Gaza, mettant en danger les civils et soldats israéliens.

POUR COMMANDER CLIQUEZ ICI