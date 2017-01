Le terroriste canadien et francais qui a tué 6 hommes dans une mosquée est un partisan de Marine le Pen

Alexander Bisont, a tué 6 hommes dans une mosquée musulmane au Québec, et il était connu parmi son université pour ses vues nationalistes et son opposition aux réfugiés. Son camarade de classe de l’Université a dit qu’il soutenait Marine le Pen.

Alexander Bisont, 27 ans, a été inculpé hier (lundi), de six chefs d’accusation pour assassinat au premier degré et cinq chefs de tentative d’assassinat. Il s’est rendu à la police et a dit qu’il voulait coopérer avec les autorités.

Bisont, un étudiant en sciences politiques à l’Université de Laval au Québec, était inconnu de la police.

Vincent Boasno, un camarade de classe de l’université, a déclaré qu’il ne le considérait pas comme un xénophobe et un terroriste. « Je ne pense même pas qu’il était tout à fait raciste, même si il a été fasciné par le mouvement raciste national», a déclaré Vincent. Il a dit qu’il ne cachait pas son point de vue sur le terrorisme et les réfugiés et soutenait Trump et Le Pen.

Simone de Billy, qui a étudié avec lui au lycée, a déclaré que Bisont était un étudiant paria. « Il aimait lire et avait une connaissance de l’histoire, les événements et l’actualité politique. Il était un peu solitaire, se promenait toujours avec son frère jumeau. Il n’avait pas beaucoup d’amis. Il n’était pas fort physiquement ou impressionnant, et probablement il est passé par un période assez difficile suite à des moqueries et n’a pas été pris au sérieux. »

