La terroriste arabe qui a poignardé hier un soldat à l’entrée en Samarie a succombé de ses blessures

La terroriste arabe qui a poignardé hier un soldat à l’entrée de Mevo Dotan, en Samarie, a finalement succombé de ses blessures.

Cette nuit, l’armée israélienne et les forces du Shin Bet ont arrêté huit Palestiniens recherchés en Judée-Samarie, soupçonné d’avoir participé à des activités terroristes et des émeutes populaires et violentes contre des civils et les forces de sécurité.

Tous les suspects ont été interpellés. De plus, les soldats ont saisie des armes. Au cours de l’opération, les troupes ont saisi un pistolet, un fusil, et de nombreuses pièces pour la fabrication d’engins explosifs et des munitions.

