Le terroriste qui a jeté un cocktail Molotov sur Ayala, 11 ans, gravement brûlée restera juste 18 ans en prison

Un tribunal militaire a condamné mardi Mohammed Badwan à 18 ans de prison pour avoir jeté un cocktail Molotov dans le véhicule où Ayala Shapira, âgée de 11 ans, voyageait en décembre 2014, la brûlant gravement. Badwan a également reçu une peine d’emprisonnement avec sursis et une amende d’environ 14 000 $.

Badwan a été reconnu coupable de la tentative de meurtre d’Ayala et de son père Avner, 45 ans, habitants de Ma’ale Shomron, avec un cocktail Molotov, ainsi qu’un autre incident en novembre 2014 lorsqu’il a lancé un cocktail Molotov dans un véhicule civil israélien mais n’a fait aucun blessé.



Ayala souffrait de brûlures de troisième degré dans 50% de son corps. Elle et son père, qui ont subi des brûlures mineures, ont été traités au Centre médical Sheba.

Le défendeur a été arrêté le jour de l’attaque et a été arrêté depuis lors. Son partenaire dans le crime, mineur au moment de l’attaque, a été condamné en août 2016 à 14 ans de prison.

Ruth Shapira, la mère d’Ayala, a déclaré en réponse à la phrase que « le terroriste qui nous frappe n’est pas un criminel mais un soldat ennemi, et non seulement il est l’ennemi, mais son environnement – ses parents, ses professeurs et ses amis qui l’ont encouragé à agir. L’État doit expulser la population hostile et ne pas se cacher derrière l’apparence de la justice. Les guerres ne sont pas menées devant les tribunaux. »

Le chef du conseil régional de Samaria, Yossi Dagan, a déclaré en réponse que «ce châtiment est ridicule et insultant. Ce genre de terroriste doit finir sa vie derrière les barreaux. Nous espérons que, à tout le moins, sa peine ne se terminera pas par la libération anticipée d’un échange de terroristes, ni l’emprisonnement avec les conditions dues à un étudiant universitaire « .

