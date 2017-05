Le terrorisme persiste parce que cela fonctionne – Par Alan M. Dershowitz

Chaque fois qu’une attaque terroriste horrible tourmentant des victimes innocentes, nous nous tordons les mains et promettront d’accroître la sécurité et de prendre d’autres mesures de prévention nécessaires. Mais nous ne reconnaissons pas comment les amis et les alliés jouent effectivement un rôle important pour encourager et inciter le rôle du terrorisme.

Si nous avons une chance de réduire le terrorisme, nous devons arriver à comprendre la cause et sa racine. Ce n’est pas la pauvreté, la privation des droits, le désespoir ou toute autre excuse pour expliquer ces situations abusives, sinon pour justifier le terrorisme comme un acte de désespoir.

C’est tout, sauf cela. De nombreux terroristes, comme ceux qui ont participé aux attentats du 11-Septembre, ont été éduqués dans une société économique et libre, et même avec succès. Ils ont pris une décision rationnelle coût-bénéfice de tuer des civils innocents pour une raison simple: ils croient que le terrorisme fonctionne.

Et malheureusement ils ont raison. La communauté internationale a récompensé le terrorisme tout en punissant ceux qui tentent de la combattre par des moyens raisonnables. Tout a commencé avec la décision de Yasser Arafat et d’autres groupes terroristes palestiniens qui ont utilisé la tactique du terrorisme comme moyen principal de porter la question palestinienne à l’avant-garde de préoccupation mondiale. Sur la base des avantages et des inconvénients , cette affaire palestinienne ne mérite pas cette envergure. Le traitement des Tibétains par la Chine, les Kurdes par la plupart du monde arabe et le peuple de la Tchétchénie par la Russie a été, ou au moins aussi mauvais que les Palestiniens. Cependant, la réponse à leurs protestations ont été largement ignorées par la communauté internationale et les médias, comme la plupart des recours dans la recherche de la loi et non par le terrorisme.

La situation palestinienne a été différente. Les détournements d’avions, les assassinats des athlètes olympiques à Munich, l’assassinat des enfants israéliens à Ma’alot et les nombreuses autres atrocités terroristes perpétrées par des terroristes palestiniens qui ont augmenté leur cause au-dessus de toutes les autres causes de la communauté des droits de l’homme. Bien que les Palestiniens n’ont pas encore atteint un état et ont rejeté deux fois l’offre généreuse des Etats Unis, sa cause domine encore l’Organisation des Nations Unies et plusieurs groupes de défense des droits de l’homme.

D’autres groupes ayant des revendications ont appris le succès du terrorisme palestinien et ont émulé l’utilisation de ces tactiques barbares. Aujourd’hui encore, quand l’Autorité palestinienne dit rejeter le terrorisme, elle récompense les familles des kamikazes et autres terroristes avec de grands régimes de rémunération qui augmentent avec le nombre de victimes innocentes. Si l’auteur du massacre de Manchester avait été palestinien et si le massacre avait eu lieu dans un public israélien, l’Autorité palestinienne aurait payé sa famille une petite fortune pour le meurtre de tant d’enfants.

Il y a un nom pour les personnes et les organisations qui paient d’autres pour tuer des civils innocents: il est appelé accessoire à assassiner. Si les récompenses offertes par la mafia pour tuer leurs adversaires, personne ne va sympathiser avec ceux qui ont fait l’offre. Cependant, la direction palestinienne qui fait la même chose est le bienvenu et honoré dans le monde entier.

L’Autorité palestinienne a également des terroristes qui sont glorifiés en les nommant dans ses parcs d’honneur, les stades, les rues et autres lieux publics après les meurtriers de masse des enfants. Notre « allié » ,le Qatar qui soutient le Hamas,et que les Etats-Unis ont correctement déclaré comme une organisation terroriste. Notre ennemi, l’Iran finance également, facilite et encourage le terrorisme contre les Etats-Unis, Israël et d’autres démocraties occidentales, sans subir aucune conséquence réelle. Le terrorisme glorifiant des Nations Unies en plaçant les pays qui soutiennent le terrorisme dans des positions élevées de l’autorité et leur font de l’honneur en les accueillant à bras ouverts même si ils sont les promoteurs du terrorisme.

D’autre part, Israël, qui a conduit le monde dans leurs efforts pour lutter contre le terrorisme par des moyens raisonnables et légitimes, est attaqué par la communauté internationale plus que tout autre pays dans le monde. Les promoteurs du terrorisme sont mieux traités à l’Organisation des Nations Unies que l’opposition au terrorisme. La tactique de désinvestissement de boycott (BDS) est dirigée uniquement contre Israël et non contre les nombreuses nations qui soutiennent le terrorisme.

Le terrorisme continuera aussi longtemps qu’il continuera à porter ses fruits. Les fruits peuvent être différents pour différentes causes. Parfois, c’est juste la publicité. Parfois, un outil de recrutement. Parfois, il produit des concessions comme dans de nombreux pays européens. Certains pays européens ont maintenant été en proie à des terroristes palestiniens libérés, même capturés. L’Angleterre, la France, l’Italie et l’Allemagne étaient parmi les pays qui ont libéré des terroristes palestiniens qui espèrent empêcher les attaques terroristes sur son sol. Ces tactiques immorales ont l’effet inverse: devenir des cibles encore plus attrayants pour les terroristes meurtriers.

Mais peu importe la façon dont fonctionne le terrorisme, la réalité est l’argent, ce qui rend difficile sinon impossible d’arrêter le mal dans le monde entier. Le monde entier doit s’unir pour ne jamais punir le terrorisme et gratifier toujours ceux qui en sont responsables.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr