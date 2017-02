« TERRES PRIVÉES PALESTINIENNES » | Si Hitler avait donné la Tour Eiffel à Eichman, son fils aurait-il pu réclamer « les terres privées de l’Allemagne » à la France ?

Si Hitler avait donné la Tour Eiffel à Eichmann et que son fils vienne la réclamer, pourriez-vous dire que ce sont « les terres privées de l’Allemagne » ?

Il semble que la puissance combinée de tous les anti-Israéliens et leurs ONG financées par des organismes tels que J-Street, le New Israel Fund (NIF) et les différentes organisations anti-israéliennes de l’Union Européenne et l’ONU ont tous obtenu un point commun dans leurs propos et discussions : délégitimer les maisons juives, les écoles, les entreprises et d’autres projets dans les bastions juifs de Judée et de Samarie.

Leurs termes préférés sont les « terres privées palestiniennes ».

La plupart de ce que la gauche radicale et l’aile gauche des tribunaux israéliens appellent «des terres privées palestiniennes » proviennent des actes remis par le roi de Jordanie lors de son occupation illégale de 1949 à 1967.

Il avait offert en cadeau cette terre à toute personne qui le voulait pour exiger par la suite des impôts fonciers !

La plupart n’ont jamais marché sur ces terres, ni même construit et peu ont payé les taxes. Toutes ces revendications territoriales sont comme celles qui forment le socle des efforts « lawfare » par les partis anti-israéliens, telles celles qui ont donné lieu aux expulsions des résidents de Amona, en les chassant de leurs maisons.

Ce n’est pas une analogie parfaite, mais si Hitler avait distribué des quartiers de Paris à ses amis et ses enfants qui viendraient aujourd’hui les réclamer en les qualifiant de « terres privées allemandes », que ferait la France selon tout bon sens ?

Lectures complémentaires du JPost :

« Promue par les propagandistes arabes et leurs partisans, les politiciens, les universitaires, les médias et les ONG anti-israéliennes, cette théorie a également été adoptée par certains Israéliens, y compris les données judiciaires de premier plan qui lui donnent une légitimité. Un récit empoisonné fondé sur ignorance ou malentendu, mais principalement un énorme mensonge historique.

Basés sur les titres et les actions, les fonds qui ont été enregistrés deviennent propriété privée. Mais s’il n’y a pas de documents pour prouver la propriété, que doit-on faire ?

Cette terre, que les Arabes revendiquent comme leur propriété privée, n’a pas été achetée car c’était une terre appartenant à l’État et qui a été donnée par le pouvoir souverain pendant la période ottomane, ou durant le mandat britannique. Les revendications arabes basées sur les cadeaux et l’usage agricole ont allégué l’inexistence de titres de propriété. Alors pourquoi y a-t-il une confusion à ce sujet concernant « des terres privées palestiniennes » ?

Ce fake de terres inhabitées est une méthode universellement reconnue pour réclamer ce qui est pour le moins contestable. Jusqu’à l’époque moderne, l’enregistrement des terres, en particulier dans les régions peu peuplées comme le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Afrique du Nord n’a pas été largement pratiqué.

Avec la montée des Etats-nations et le développement des bureaucraties, cela a changé. »

Et celle-ci plus récemment :

« Quiconque suit la presse peut voir de plus en plus d’articles / programmes où le terme est utilisé. Il devrait être clair que son utilisation, dans la plupart des cas, est incorrecte et politiquement motivée. Le terme provoque immédiatement des arrières-pensées de comportement illégal, impropre et de fait probablement avéré, donc rien de plus n’a besoin d’être dit.

Cependant, comme cela est normalement le cas en Israël, la question est beaucoup plus compliquée que cela.

Pour commencer, il y a plus de classifications de terres que privé ou public.

Le premier document internationalement reconnu contenant une référence à la terre qui ne soit ni privée ni publique était le mandat britannique de la Palestine, adopté à l’unanimité par la Société des Nations en 1922.

Dans l’article 6, il a été déclaré : « L’administration de la Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la position des autres sections de la population ne soient pas compromis, facilite l’immigration juive dans des conditions appropriées et encourage, en coopération avec l’agence juive selon l’article 4, le règlement proche par les Juifs sur la terre, y compris les terres de l’État et les déchets les terres non nécessaires à des fins publiques. »

Le mandat n’a pas introduit le concept de « terres incultes ». Eretz Israël ayant été occupé par l’Empire ottoman pendant 400 ans, cela signifie que le droit foncier ottoman était la loi en vigueur.

La réécriture ottomane majeure du droit foncier a eu lieu en 1858 et a parlé de cinq classes distinctes de terres :

– Arazi Memluke, terres franches (terres privées);

– Arazi Miri, terres de la Couronne appartenant à l’Etat (état des terres);

– Arazi Mevkufe, terres possédées en main-morte mais tenant par une sorte de copyhold (terre Wakf);

– Arazi Metruke, terres abandonnées sans culture ou propriété ostensible;

– Arazi Mewat, terres mortes, incultes et inappropriées (terre des déchets).

Et puis au sein de ces classes, il y avait d’autres classifications.

Par Brian de Londres

Brian est un militant des droits indigènes, luttant pour les populations autochtones qui sont retournées à leurs terres ancestrales et ont construit de grandes choses.

[signoff