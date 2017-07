Terminé le mythe de la propagande que Jérusalem est sacré seulement pour les musulmans !

Au 50ème anniversaire de la réunification juive d’Israël de Jérusalem, il n’y a pas de meilleur moment pour mettre fin au mythe de la propagande que Jérusalem est une ville sainte pour les musulmans.

La fixation musulmane et la clameur sur Jérusalem sont en fait un développement historique très récent: un produit de conflit politique, et pas une vérité historique.

Jérusalem n’est pas mentionné une seule fois dans le Coran, et les musulmans font face à la Mecque lors de leur prière. Au 7ème siècle après JC, les dirigeants omeyyades basés à Damas ont construit Jérusalem comme contrepoids à La Mecque. C’est alors que les principaux sanctuaires musulmans, le Dôme du Rocher (691) et la mosquée d’Al-Aqsa (705) ont été intentionnellement construits sur le site des temples juifs bibliques détruits : une pratique honorée pour signaler physiquement la prédominance de Islam.

Pourtant, les références dans le Coran et le hadith sur le voyage nocturne de Muhammad au paradis sur son cheval de la « mosquée la plus éloignée » Buraq ne pouvaient pas signifier Jérusalem, car le Coran se réfère à la terre d’Israël comme le lieu le plus proche. Il ne pouvait pas être une référence à la mosquée Al-Aqsa, pour la simple raison que Al-Aqsa n’existait pas au temps de Muhammad.

Avec la disparition de la dynastie omeyyade et le passage du califat à Bagdad, Jérusalem est tombé dans un long déclin, à peine interrompu par des attaques occasionnelles d’intérêt musulman dans la ville pendant la période des Croisés et la conquête ottomane. Mark Twain, en visite en 1867, l’a qualifié de «village pauvre».

Cependant, Jérusalem est devenue une ville à majorité juive au cours du 19ème siècle. Le Guide de voyage des Baedekers de 1907 énumère Jérusalem avec une population de 40 000 juifs, 13 000 musulmans et 7 000 chrétiens. Jérusalem signifiait si peu pour les Ottomans que, pendant la Première Guerre mondiale, ils l’ont abandonné dans les mains britanniques sans se battre et même envisagé de détruire entièrement la ville avant de se retirer.

Quand Jérusalem est-il devenu un problème islamique et un sujet passionné ? Seulement avec la confrontation arabe avec le sionisme au 20ème siècle. C’était le Mufti de Jérusalem Haj Amin al-Husseini, un militant antisémite vociférant et plus tard nazi, qui a dépensé énormément d’énergie pour concentrer l’attention islamique sur la ville.

Cherchant à fomenter une guerre musulmane contre les Juifs de la Palestine britannique, il a fabriqué une tradition selon laquelle le mur auquel Muhammad aurait été attaché à son cheval Buraq n’était pas le mur du sud ou de l’est, comme les Musulmans l’avaient affirmé depuis des siècles, mais le Mur de l’Ouest, le Judaïsme, le site de prière le plus saint. (L’accord israélien-jordanien-statut palestinien interdit la prière juive sur le site le plus saint de la religion, le Mont du Temple). Cela a transformé le mur occidental en un point éclair.

L’assaut arabe massif sur les Juifs à travers la Palestine britannique en 1929, dans lequel 133 Juifs ont été assassinés et des centaines d’autres mutilés, a été déclenché par de fausses rumeurs selon lesquelles les Juifs avaient attaqué ou avaient l’intention d’attaquer les mosquées au sommet du Mont du Temple.

Étrangement, même sous le mufti, le Mont du Temple était toujours reconnu par les musulmans comme le site des temples juifs bibliques. Ainsi, la publication du Conseil suprême musulman de Jérusalem, « Un bref guide du Haram Al-Sharif », stipule au sujet du Mont du Temple de Jérusalem : « Son identité avec le site du Temple de Salomon est hors de doute. » (Après 1954, toutes ces références aux temples bibliques ont été retirées de cette publication).

Pendant l’occupation illégale de la Jordanie et l’annexion de Jérusalem orientale de 1948 à 1967, Amman est resté la capitale jordanienne, et non Jérusalem. Aucun dirigeant arabe, autre que les rois de Jordanie, n’ont jamais visité.

Ni la Charte nationale de l’OLP ni la Constitution de Fatah (celle-ci rédigée au cours de la domination jordanienne) mentionnent même Jérusalem, et encore moins demandent son établissement en tant que capitale palestinienne.

Mais aujourd’hui, les autorités de l’Autorité palestinienne (PA) nient le lien du judaïsme avec Jérusalem. Le Mufti Muhammad Hussein se moque du « prétendu Temple » des Juifs et insiste sur le fait que « les Palestiniens ont un droit exclusif… qu’ils ne partagent avec personne » au Mont du Temple. Le cheikh Tayseer Tamimi, ancien juge en chef de la cour religieuse de l’Autorité palestinienne, insiste sur le fait qu’il ne « connaît aucun site sacré juif » à Jérusalem.

Aujourd’hui, l’AP utilise Jérusalem comme un instrument de propagande pour inciter à la violence. En 1996, Yasser Arafat a utilisé l’ouverture d’un tunnel archéologique près du Mont du Temple pour inciter à émeutes sur la base du fait que le tunnel a menacé la stabilité de la mosquée d’Al-Aqsa. Vingt-cinq soldats israéliens et 100 émeutiers palestiniens ont été tués lors de la violence qui a suivie.

En 2015, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exhorté la violence à l’égard des Juifs qui visitent le Mont du Temple, empruntant au livre de lecture de Haj Amin al-Husseini les revendications fabriquées d’assauts sur les juifs sur les mosquées. Plus de 30 Israéliens ont été assassinés et plus de 200 Palestiniens, la grande majorité des terroristes ou des émeutiers, ont été tués dans des attaques et des affrontements ultérieurs.

Quand un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré à Bloomberg News ce mois-ci que le président Donald Trump – renonçant à sa promesse préélectorale – ne déménagerait pas l’ambassade américaine à Jérusalem » à ce moment-là, il a donné aux Palestiniens leur dernière raison de croire que la violence sur Jérusalem récolte des récompenses. Loin d’aider la cause de la paix, la fabrication de l’importance de Jérusalem pour l’islam permet l’incitation à l’effusion de sang. Si le mythe de propagande persiste, n’attendez aucun changement.

Morton A. Klein est président national de l’Organisation sioniste d’Amérique (ZOA). Le docteur Daniel Mandel est directeur du Centre pour la politique du Moyen-Orient de ZOA et auteur de « HV Evatt & The Establisment of Israel ».

Par l’Organisation sioniste d’Amérique – 27 Tammuz 5777 – 21 juillet 2017 .