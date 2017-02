Tentative d’infiltration de Gaza alors que Bennett a averti que la guerre n’est qu’une question de temps

Un membre de l’autorité palestinienne a tenté de s’infiltrer en Israël depuis le sud de Gaza à travers la clôture de sécurité tard, ce mardi soir.

La tentative a été faite près d’un des kibboutzim dans le district régional d’Eshkol.

Des soldats de Tsahal ont repéré le palestinien et ont tiré en l’air, incitant l’éventuel infiltré à retourner à Gaza. Aucune blessure physique n’a été signalé.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Education Naftali Bennet a parlé lors d’un service commémoratif pour Ella Abukasis, âgée de 17 ans, décédée en 2005 en protégeant son frère dans sa ville natale de Sderot d’une attaque de roquettes Qassam tirée par des terroristes de Gaza.

Bennett a averti qu’une fois de plus, la question du conflit n’est plus «si», mais plutôt «quand».

Cette fois-ci, a-t-il déclaré, « il faut la terminer non pas avec une impasse, mais avec une victoire définitive, afin d’éviter une ronde après laquelle nous ne serons pas le seul pays au monde dont les enfants ne peuvent marcher sans danger , de sorte qu’une roquette ennemie atterrira sur eux. Notre ennemi investit tout son temps et ses ressources dans ses efforts pour nous tuer « , a-t-il déclaré.

Lundi matin, un groupe terroriste salafiste à Gaza a lancé une attaque de roquettes dans le district de la région côtière d’Ashkelon, activant une sirène d’alerte rouge dans toutes les villes de la région.

Bien que personne n’ait été physiquement blessé, de nombreux Israéliens dans le sud souffrent de troubles de stress post-traumatique résultant d’attaques antérieures qui ont eu lieu pendant des conflits antérieurs. La routine quotidienne de milliers d’entre eux a été perturbée quand la sirène a envoyé des familles, les écoliers, les enseignants et les employés vers les salles de sécurité et les abris anti-bombes.

« Des sirènes ont retenti dans le sud d’Israël, perturbant la vie quotidienne des Israéliens », a déclaré le porte-parole du FDI, le Lt.-Col. Peter Lerner. « Les FDI ne toléreront pas les tirs de roquettes contre les civils et continueront d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région. »

En l’espace d’une heure, des chars de Tsahal ont tiré sur un avant-poste terroriste du Hamas en représailles et peu de temps après que des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne se trouvaient dans le ciel de Gaza, menant des frappes aériennes contre des cibles du Hamas.

Plus tard dans la journée, des terroristes de Gaza ont également ouvert le feu sur les soldats de Tsahal travaillant le long de la barrière de sécurité sur la frontière israélienne avec le sud de Gaza, provoquant une réponse supplémentaire en représailles aux coups de feu « , ainsi que d’autres incidents de Gaza au cours du mois dernier.

Les FDI ont détruit un total de six cibles du Hamas à Gaza, ce lundi en représailles au tir de roquette et aux coups de feu.

« Le Hamas est responsable de l’agression inacceptable qui menace le bien-être des Israéliens et viole la souveraineté israélienne », a déclaré Lerner. « Cette réalité compromet la stabilité et la sécurité dans la région. Les FDI continueront à défendre les civils israéliens contre les menaces émanant de la bande de Gaza et du Hamas. »