Tentative d’attaque au carrefour Tapouah : Un soldat de la police frontalière légèrement blessé par des éclats de balle

Un Palestinien de 17 ans a tenté de frapper un officier des forces de sécurité dans la région de Samarie et a été abattu. Arrivé sur le site, un garde des frontières a reçu un traitement médical avec l’aide d’une force médicale des FDI qui la évacué vers l’hôpital Beilinson.

Le suspect a été arrêté lorsqu’il a soudainement sorti un couteau et a commencé à affronter un des soldats. En réponse, des coups de feu ont été tirés et il a été arrêté mais un soldat MAGAV a ete légèrement blessé.

L’enquête révèle que le terroriste se nomme Ziyad Yusuf Zahran, du village d’Alar. Il a laissé un testament sur Facebook demandant le pardon de sa mère et son père, demandant à Dieu de maudire les Juifs et exprimant l’espoir de devenir martyre.

Il y a environ une semaine, une Palestinienne de 30 ans de Jerusalem Est a poignardé un homme de 31 ans dans un parking près de la gare ferroviaire près de la porte de Damas à Jérusalem. Selon la police, la palestinienne s’est sont approchée d’un civil debout au carrefour de la rue Bar-Lev et de la rue Sultan Suleiman, tenant un couteau à la main.

Puis a poignardé le résident de Jérusalem-Est, en pensant qu’il était Juif, dans l’épaule et l’a blessé très légèrement. Une force de police et la police des frontières sur les lieux ont identifié le terroriste et ont pris le contrôle de la situation sans avoir besoin de tirer.

Le personnel de David Adom a donné un traitement médical pour le blessé sur le site et l’a évacué vers l’hôpital Hadassah Mount Scopus. Il a été libéré à la maison après quelques heures. La femme palestinienne a été arrêtée et interrogée dans l’unité centrale de police.