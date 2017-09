Tension | Netanyahou convoque un cabinet de sécurité pour discuter de la menace contre les missiles iraniens

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué dimanche une réunion spéciale de son cabinet de sécurité après les essais de l’Iran sur un missile balistique qui peut atteindre Israël pendant le week-end.

Le test de missiles, ainsi que les efforts déployés pour que les puissances mondiales annulent ou réparent l’accord nucléaire de l’Iran, étaient les principales priorités lors de la réunion, a rapporté la radio d’Israël.

Netanyahou a également prévu d’informer les membres présents lors de ces réunions la semaine dernière à New York au cours de laquelle il a discuté avec le président américain Donald Trump et séparément avec le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours du rassemblement, prévu pour 4 heures du matin, le Premier ministre était également censé évoquer la présence militaire iranienne en Syrie, a indiqué le site internet de Ynet.

Samedi, l’Iran a déclaré qu’il avait testé avec succès un nouveau missile à moyen terme, au mépris des avertissements de Washington qui était prêt à abandonner l’accord nucléaire historique.

Les lancements antérieurs de missiles iraniens ont déclenché des sanctions et des accusations américaines selon lesquelles ils violent l’esprit de l’accord nucléaire de 2015.

Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman, a appelé samedi le test une «provocation» aux États-Unis et une menace pour l’ensemble du monde libre.

‘Le missile balistique qui a été tiré par l’Iran n’est pas seulement une provocation et une gifle au visage pour les États-Unis et ses alliés mais une tentative de les tester et aussi une preuve supplémentaire des ambitions iraniennes pour devenir une puissance mondiale et menacer les pays du Moyen-Orient et tous les pays du monde libre’, a déclaré Liberman dans un communiqué.

‘Imaginez ce qui se passerait si l’Iran eût acquis des armes nucléaires. C’est pour cela qu’il s’efforce. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise ‘, a déclaré M. Liberman.

Lundi dernier, Netanyahou a rencontré Trump, en mettant l’accent sur l’accord nucléaire iranien et l’expansion militaire de la République islamique dans la région.

Les responsables israéliens ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’Iran qui a étendu son influence militaire en Syrie, en particulier dans les zones situées près de la frontière avec Israël, par le biais de la procuration libanaise, le Hezbollah, qui s’est battu pour le compte du régime syrien puisqu’elle lutte contre une insurrection pour une sixième année.

Au cours de son discours devant l’Assemblée générale des Nations mardi dernier, Netanyahou a exhorté la fin de l’accord nucléaire de 2015 entre les puissances mondiales et l’Iran qui a vu la levée des sanctions en retour de Téhéran au lieu de freiner son programme nucléaire pour l’empêcher de produire des armes.

Après la réunion, la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que les deux hommes avaient discuté des efforts visant à contrer «l’influence maligne de l’Iran» au Moyen-Orient, ainsi que «l’optimisme dans la région» à propos de la paix israélo-palestinienne.

Trump et Netanyahu ont également parlé du processus de paix moribond avec les Palestiniens, avec Trump disant à Netanyahu qu’il y avait une «bonne chance» qu’un tel accord pourrait arriver.

Netanyahou a également tenu sa toute première réunion publique avec Sissi.

Les deux dirigeants ont «une discussion complète sur les problèmes de la région», selon une lecture fournie par le Cabinet du Premier ministre.

Sissi ‘a exprimé son désir de contribuer aux efforts visant à parvenir à la paix entre Israël et les Palestiniens et la région’, a-t-il déclaré.

Enfin, Netanyahou devait informer le cabinet de sécurité lors de sa visite en Argentine, au Mexique et en Colombie, première visite d’un Premier ministre israélien en Amérique latine.