La tension entre les USA et la Russie met-elle en danger Israël ?

Depuis l’attaque chimique en Syrie, la situation mondiale semble prendre un tournant dangereux depuis que les Etats-Unis ont détruit 20 % des avions en Syrie qui ont attaqué la ville d’Idlib, provoquant la colère de la Russie, de l’Iran et du Hezbollah.

Cette intervention sous les ordres de l’administration Trump va changer une situation platonique depuis plus de 6 ans en Syrie où le monde a décidé de fermer les yeux quand Assad massacre son propre peuple.

Ce pays est aussi voisin d’Israël, qui est un des plus grands alliés des USA et pourrait devenir le seul bouc émissaire pour la Syrie, le Hezbollah et l’Iran, devenant une cible privilégiée.

La motivation de Trump dans cette intervention est avant tout la défense des civils syriens, mais pour beaucoup de médias elle est aussi la concurrence militaire entre les deux pays, la Russie et les Etats-Unis.

La Russie, fournisseur des pays arabes et surtout terroristes est parvenu à moderniser son armée de manière remarquable, mais les USA peuvent être présents dans le monde grâce à leur porte-avions, ce que la Russie n’a pas (pas de port en Méditerranée).

Le port de la Syrie pour la Russie pourrait permettre à Poutine de devenir puissant et donc par là devenir le bras droit d’Assad, tout en étant complice de ces massacres.

Mais ce qui reste le plus important aujourd’hui pour de nombreux Israéliens et l’armée de Tsahal est la conjoncture qu’occupe Israël dans ce nouveau conflit depuis que Binyamin Netanyaou a soutenu la réaction américaine au lieu de la neutralité, entraînant des tensions avec Poutine.

La Russie pourrait-elle inciter ses alliés arabes à agir contre Israël ? Ce conflit sera-t-il pour les Juifs et non Juifs (Druzes) habitant en bordure de la Syrie un danger dans cette guerre civile ?

Il semble que la Russie évitera tout conflit avec Israël car elle connaît sa puissance et ne permettra pas que le peuple d’Israël soit en danger.

Sans oublier qu’un journal israélien comme celui de Hamevasser a fait une enquête menée auprès de commentateurs politiques et historiens qui a permis de découvrir que Poutine pense que l’Etat juif est protégé par une force mystique et que tous les pays qui ont osé l’attaquer ont été vaincus.

