Tempête au Royaume-Uni: un diplomate israélien a prévu de « faire tomber » le ministre

Un journaliste sur le média arabe «Al Jazeera» a annoncé qu’un diplomate israélien à l’ambassade d’ Israël au Royaume Uni a été enregistré quand il envisageait de « faire tomber » le ministre adjoint des Affaires étrangères Alan Duncan en raison de ses attitudes anti-israéliennes.

Cette information a été révélée ce matin (dimanche) sur le » Daily Mail « . L’ambassadeur d’Israël en Grande – Bretagne , Mark Regev , a déjà présenté ses excuses et a promis que l’employé sera démis de ses fonctions à l’ambassade bientôt. Le Foreign Office britannique a déclaré par la suite : » nous considérons que l’affaire est close. »

L’enregistrement sonore, montre le fonctionnaire de l’ambassade d’ Israël, parlant dans un restaurant à Londres avec Maria Stritzolo, une activiste pro-israélienne lui disant qu’il faudrait « faire tomber » Alan Duncan parce qu’il «a fait beaucoup de problèmes. »

En plus il a été dit que le député travailliste Joan Ryan a obtenu plus d’ un million de livres de son parti pour payer le voyage en Israël. Il a aussi ridiculisé le membre du Parti travailliste « Jeremy Corbin et ses partisans « .

La station qatarie » Al Jazeera » a affirmé que «le gouvernement israélien est au milieu d’une campagne secrète de lobbying et sans vergogne contre la Grande – Bretagne », qui a pu «pénétrer» toutes les parties du pays.

Les députés britanniques ont vivement réagi à l’ exposition. L’ ancien ministre Desmond Swain a déclaré que les propos «honteux» cherchent à « renverser »le ministre britannique et sont très malveillants.

Même le président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, Crispin Blunt, a également indiqué une cible possible, et des propos «scandaleux» suite à cet enregistrement.

Mais Lord Stuart Pollack, directeur exécutif du Parti conservateur des Amis d’Israël « , a réagi fortement aux accusations : «Les amis d’Israël font leur travail d’ éduquer les membres sur les questions complexes du Moyen – Orient. L’ ambassade d’ Israël représente Israël d’une manière professionnelle, et blâme cet employé malveillant. »

L’Ambassade d’Israël au Royaume-Uni a répondu qu’il « rejette les déclarations concernant le ministre Duncan, qui sont totalement inadmissibles. Elles ont été faites par un membre qui n’est pas un diplomate israélien, et son rôle se terminera bientôt au sein de cette ambassade. L’ambassadeur Mark Regev a parlé ce vendredi avec le ministre Duncan, et a présenté ses excuses pour les remarques précisant que l’ambassade les considère comme inappropriées. »

Ensuite, le porte-parole du Foreign Office britannique a dit que «l’ambassadeur d’Israël a présenté ses excuses et a dit clairement que de telles déclarations ne représentent pas la position du gouvernement israélien ou l’ambassade. Le Royaume-Uni a une relation forte avec Israël, et nous considérons que l’affaire est close. »

