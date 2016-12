Témoignage de médias arabes : Les palestiniens de Judée Samarie et de Gaza ont plus de chance que les palestiniens de Syrie ou du Liban !

Selon le site arabe Shebab, c’est l’anarchie dans les camps de réfugiés libanais et les souffrances des Palestiniens venant de Syrie est sans limite. Une situation inverse en Israel. L’insécurité en Israel vient surtout des palestiniens en Israel et contre les israéliens, mais dans les autres pays arabes, la situation est complètement renversée.

Pour rappel, Ain al-Hilweh (en arabe : عين الحلوة, signifiant littéralement « source d’eau douce »), également orthographié Ayn al-Hilweh ou Ein al-Hilweh, est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban.

Il avait une population de plus de 70 000 réfugiés palestiniens, mais elle a gonflé jusqu’à près de 120 000 individus, en conséquence de l’afflux de réfugiés en provenance de Syrie depuis 2011. Le camp est situé à l’ouest du village de Miye ou Miye et du camp de réfugié Mieh Mieh, au sud-est de la ville portuaire de Sidon et au nord de Darb Es Sim.

Ain al-Hilweh a été établis près de la ville de Sidon en 1948 par le Comité International de la Croix-Rouge pour accueillir des réfugiés d’Amqa, de Saffuriya, de Sha’ab, deTaitaba, de Manshieh, d’al-Simireh, d’al-Nahr, de Safsaf, d’Hittin, d’al-Ras al-Ahmar, d’al-Tira et de Tarshiha dans le nord de la Palestine.

Ain Al-Hilweh est situé sur un terrain appartenant à différents propriétaires fonciers de Miye ou Miye, de Darb Es Sim et de Sidon. Du fait que les forces armées libanaises ne soient pas autorisés à entrer dans le camp d’Ain al-Hilweh, il a été surnommé « zone de non-droit » par les médias libanais.

De nombreux individus recherchées par le gouvernement libanais sont en effet soupçonnés d’avoir trouvé refuge dans le camp du fait de son insubordination aux autorités libanaises.

La détérioration de la sécurité pour les habitants de Ain al-Hilweh pour ces familles palestiniennes qui ont fuient la Syrie se retrouvent aujourd’hui dans la même situation, si ce n’est, plus grave.

Il est désormais impossible d’échapper à l’enfer pour ces palestiniens. Cette nouvelle tragédie est réapparu à nouveau en raison de la détérioration continue de la sécurité et le chaos par les armes, les assassinats et les affrontements qui éclatent d’un camps à l’autre .

Des centaines d’enfants palestiniens sont privés de leur droit à l’éducation depuis que le camp de réfugiés d’Ain al-Hilweh est le théâtre de violents affrontements et des tirs lourds ou de grenades propulsées par des obus de roquettes par des hommes armés .

L’un des plus anciens assassinat qui a choqué les palestiniens est celui du terroriste islamique de la Ligue des partisans islamiques, le palestinien Samer Hamid .

Entre temps, les écoles et les institutions de l' »UNRWA » ont fermé leurs portes, ainsi que des magasins.

Des terroristes ont publié des vidéos sur le site de réseautage social (Facebook) et montrent de nombreux jeunes étudiants qui courent dans la panique pour échapper aux affrontements qui font rage depuis l’assassinat de Hamid, dans une école. Une situation qui jusqu’à aujourd’hui a provoqué un état de panique et de peur parmi les étudiants.

Parmi les camps de réfugiés palestiniens au Liban sont arrivés des milliers de réfugiés palestiniens syriens dans un chaos sécuritaire et l’instabilité, ce qui incite les factions palestiniennes nationales et islamiques à former une force de sécurité pour mettre fin au chaos sécuritaire et imposer des forces de sécurité dans ces camps à agir pour protéger les civils palestiniens.

Et l’ONU condamne Israel de 228 résolutions contre 8 pour la Syrie, chercher l’erreur ?

Source: Groupe de travail pour les Palestiniens en Syrie (المصدر : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)

