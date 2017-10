Le téléphone de leur fille décédée apres un cancer a été volé, les parents israéliens demandent de l’aide.

May Gurfinkel est décédée d’un cancer il y a quatre mois, ses parents ont signalé avec regret que le téléphone cellulaire de leur fille, qui contenait de nombreux souvenirs, avait été volé: ‘Aidez-nous à partager et à retrouver le téléphone a écrit le célèbre chef en Israel.

Le Chef Golan Gurfinkel, et Anat Amishai, son ex-épouse ont visité la branche de Home Center à Bnei Brak plus tôt cette semaine. Elle portait dans son sac le téléphone portable de sa petite fille May, décédée après une longue bataille contre le cancer en juillet dernier. Le téléphone avait aussi les dernières conversations entre eux et a été volé.

Voici le post de Golan Gurfinkel, ce matin sur l’instagram :

‘S’il vous plaît, aidez-nous à partager et peut-être à obtenir le téléphone….Veuillez faire tout pour retourner l’appareil.’

L’un des amis proches de Golan, Segev Moshe, a publié l’appel de son ami à Instagram et a écrit: ‘Pour la bonne âme qui a pris par erreur le téléphone cellulaire de May ce petit ange, faites tout et renvoyez l’appareil avec tous ses souvenirs . »

La mère s’est adressée au voleur : ‘Si vous voyez cet article – vraiment, je ne vous cherche pas, je veux juste obtenir les derniers souvenirs de ma fille’, dit-elle.