Tel Aviv lance un service de partage de voiture pour un prix mensuel abonnés de 50 shekels

La municipalité de Tel – Aviv cette semaine a convoqué une conférence de presse et a présenté un plan pour une entreprise nommée Autotel qui va coordonner le mouvement des voitures qui seront partagés par le public.

Le service est disponible pour les résidents et les visiteurs de Tel Aviv. La société sera exploitée par la franchisé – Car2Go.

260 voitures seront réparties autour de la ville. Les abonnés peuvent louer le service et payer par minute.

Le service doit être commandé via une application spéciale qui va montrer aux abonnés une liste de véhicules disponibles, les plus proche de notre position GPS.

Cela permettra à l’utilisateur de commander une voiture avec un maximum de 15 minutes à l’ avance. Les abonnés mensuels devront payés entre 40 et 50 shekels.

Le tarif à la minute n’est pas encore définie, mais la municipalité a déclaré qu’il serait entre 30-40% moins cher que les tarifs de taxi.

Tout résident israélien peut profiter de ce service, mais aussi en tant que touristes, mais les habitants de Tel – Aviv portant une carte numérique pourront recevoir un rabais sur les frais d’utilisation.

Les abonnés vont recevoir une carte électronique qui ouvrira les voitures. Une autre option consiste à écrire un code dans l’application. La voiture peut être prise de l’ endroit où elle est stationnée contrairement aux sociétés qui exigent le retour du véhicule à l’endroit où elle a été prise.

La municipalité va allouer 520 parking spécial, et les voitures peuvent également se garer dans l’espace dans les rues de la ville avec des marques bleues et blanches.

Un centre d’appel va fonctionner 24 heures par jour pour traiter des problèmes techniques avec le service ou les voitures. Le service est disponible en hébreu et en anglais, mais pas en arabe à ce stade.

« Le projet Autotel répond à un problème national, en coopération avec le ministère des Finances et le ministère des Transports, mais malheureusement , les ministres responsables ne sont pas ici avec moi, et j’espère que la même chose se produira dans le cas de Tel O-Fun (service de vélos publics Tel Aviv qui a ouvert il y a sept ans, qui a été adoptée en Givataim, Ramat Gan et Bat Yam), lorsque Tel Aviv a montré la voie et d’ autres villes a emboîté le pas , » a déclaré le maire de Tel Aviv, Ron Huldai.

