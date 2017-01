Téhila voulait quitter son ami, un arabe israélien : Il se venge et la tue en fracassant son crane

Tehila Nagar a rencontré un arabe israélien et sa relation a duré un an et demi, mais cette relation était violente, la jeune femme était souvent battue et a enduré des mois de doute entre souffrance, amour et déception.

Son petit copain, Raad Roshrosh, est un Arabe Israélien du village de Marar, dans le nord d’Israël .Il a été accusé du meurtre de Téhila et a été inculpé ce mercredi matin pour l’assassinat de sa petite amie.

Il a décidé de la tuer après avoir appris que la famille de la jeune femme avait demandé à la police d’intervenir pour stopper les coups contre leur fille. Mais Téhila est revenue chez sa famille, voulant se séparer de lui puis a retiré sa plainte car son assassin lui a fait croire qu’il l’aimait encore et en a profité pour la tuer.

Nagar, qui avait tout juste 31 ans, était une résidente du Kibbutz Ginosar. Lors de leur dernière rencontre, il lui a donné un rendez vous dans un café de Tibériade et il s’est garé au bord de la route puis la sortie du véhicule, l’étranglant , la frappant au visage.

Ensuite, il a attrapé une plaque de plâtre d’une trentaine de kilos qui se trouvait sur le bord de la chaussée et lui a lancé au visage pour l’achever.

Tehila est morte le jour anniversaire de sa mère.