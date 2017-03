La technologie israélienne révolutionne la détection de crise cardiaque

La technologie israélienne a changé le visage de la détection de la crise cardiaque avec un kit si petit qu’il tient dans la paume de votre main. Les résultats sont disponibles en quelques minutes.

Juste une goutte de sang peut dire en quelques minutes si un patient a eu une crise cardiaque grâce à un kit révolutionnaire développée en Israël qui est déjà utilisé dans les hôpitaux et fait gagner du temps et de l’argent. Plus important, il peut sauver des vies.

Cette technologie nécessite qu’une seule goutte de sang pour savoir si un patient a une crise cardiaque. Si deux bandes apparaissent sur le kit, le résultat est positif et le patient doit recevoir immédiatement des soins supplémentaires.

Le test est facile, non invasive et prend moins de 15 minutes .

Une personne sur trois Israéliens apparaît dans les salles d’urgence à travers le pays convaincu qu’il ou elle a eu une crise cardiaque. Beaucoup de gens croient qu’ils peuvent identifier les symptômes de crise cardiaque, qui comprennent des douleurs thoraciques, des étourdissements, des nausées, des douleurs notamment sur le bras gauche, une respiration sifflante et une anxiété extrême similaire à une attaque de panique. En réalité, ceux-ci peuvent être des symptômes de brûlures d’estomac, mais jusqu’à présent, afin de savoir, un patient devait à attendre dans une salle d’urgence et se soumettre à au moins six heures de tests, y compris des tests sanguins et un électrocardiogramme.

D’autre part, moins de 50 pour cent des victimes de crise cardiaque éprouvent des symptômes classiques. Beaucoup de gens ont des symptômes atypiques tels que des douleurs à l’estomac ou à l’épaule. Au moment où ils ont terminé avec les tests classiques, des heures se seront écoulées, ce qui peut entraîner des dommages au coeur et même l’insuffisance cardiaque.

Mieux encore nouvelles, ce kit est plus sensible que les tests traditionnels. Il y a déjà eu de nombreuses crises cardiaques captés par ce nouveau kit miniature qui n’a pas été détecté par les tests traditionnels.

Le kit est déjà en usage dans les hôpitaux israéliens et sera dans les salles d’urgence israéliens cette semaine. La prochaine étape sera à la disposition des consommateurs, qui seront en mesure de faire le test simple sur leur propre personne.