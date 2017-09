La technologie israélienne Fruit Fly, le « Dome de fer » contre la mouche des fruits orientaux adoptée par les agriculteurs de l’Inde

La solution révolutionnaire de Biofeed, sans spray et respectueuse de l’environnement, contre la mouche des fruits orientaux, est un succès chez les cultivateurs de mangues indiens.

Peu de temps avant la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël au début de juillet, les diplomates indiens en Israël ont entendu parler d’une solution révolutionnaire et écologique contre la mouche des fruits orientaux ( Bactrocera dorsalis ) réalisée par Biofeed , une entreprise ag-tech de 10 employés .

Ils ont invité Biofeed à être l’une des six entreprises israéliennes innovantes rencontrées avec Modi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le fondateur et PDG de la société, Nimrod Israely, qui a un doctorat en écologie de la mouche des fruits, a déclaré aux deux leaders que le produit Biofeed peut protéger les fruits des agriculteurs indiens contre les mouches comme le système le Dome de fer protège les Israéliens contre les missiles.

La mouche des fruits orientaux a décimé 300 espèces de fruits en Inde et dans 65 autres pays d’Asie, d’Afrique et des Amériques, elle est considérée comme la plus destructive, invasive et répandue de toutes les mouches des fruits.

Les leurres de Biofeed, accrochés aux arbres, contiennent un mélange organique personnalisé, alimentant des stimulants et des agents de contrôle ou thérapeutiques délivrés par une plate-forme brevetée de dégagement de fluide contrôlée par gravité.

Attirée par l’odeur, la mouche s’approche et entre dans le système et meurt rapidement sans que des produits chimiques atteignent le fruit, l’air ou le sol.

Cette technologie est le résultat de 15 ans de développement de la plate-forme principale et plus d’un an de développement et de tests en Israël et Karnataka, en Inde. Les agriculteurs de mangue sur quatre vergers indiens ont vu une diminution globale de l’infestation par la mouche des fruits de 95% à moins de 5%.

