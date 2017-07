Tarik Ramadan manipule les membres de sa page Facebook en publiant de fausses informations sur le Ramadan

Tariq Ramadan est islamologue, philosophe, professeur et universitaire suisse. On pourrait penser qu’un homme avec tant de diplômes diffuse des informations fiables et véridiques sur sa page officielle Facebook.

Victimiser les islamistes est devenu un objectif chez cet homme, un bon moyen pour minimiser ce qui se passe aujourd’hui dans le monde : l’islamisation de l’Europe, l’augmentation de Daesh et son implications sur les jeunes français sans point de repère, les meurtres d’honneurs sur les femmes musulmanes, la liste est longue…

Tarik Ramadan a posté aujourd’hui une photo (voir ci-dessus) avec le texte suivant :

» SCANDALEUX OUTRAGEOUS – Chinese police forcing Muslims to drink during Ramadan… La police chinoise obligeant les musulmans à boire pendant le Ramadan. »

Son post a été partagé un peu moins de 20 000 fois, et les commentaires sont épris de colère, de haine contre les non musulmans. Ce post ne peut qu’augmenter la montée de l’islamisme radical, et le risque de nouvelles attaques contres « les infidèles » comme nous l’avons constaté cette année en France contre l’équipe de Charlie Hebdo ou l’épicerie Hypercasher.

Cette photographie n’est pas récente comme voudrait bien le faire croire Tarik Ramadan à ses 14 000 personnes qui ont liké sa page, Tarik Ramadan trompe tout simplement ses admirateurs, en postant une photo qui date de 2007 et qui n’a strictement rien à voir contre les Musulmans et le Ramadan. Elle est juste en rapport avec la torture chinoise qui est connue dans ce pays.

L’homme qui est torturé, a violé plus de 18 femmes. Cette photo a été publiée en 2003, dans un dossier concernant la torture chinoise dans les prisons.

Bien évidemment, Tarik ramadan n’a fait aucun erratum au moins par égard au peuple chinois, mais espérons que toutes les personnes qui partagent les idées de ce diplômé…réfléchiront à l’avenir. Une personne qui se sert d’une photo pour pousser à l’animosité envers un peuple, quel qu’il soit, n’est ni sage, ni respectable et encore moins crédible. L’honnêteté intellectuelle n’est pas une valeur falsifiable.

Il est temps de faire passer des messages de paix entre les peuples.

Sources fiables de l’image