En tant que musulmane, je soutiens fermement le droit d’interdire le voile – Par Qanta Ahmed

J’ai été élevée comme une musulmane pratiquante dans une famille britannique. On m’a appris, que les femmes devaient décider par elles mêmes de porter ou pas le voile.

Nous aimerions couvrir nos cheveux seulement si nous avons choisi librement de le faire. Voilà pourquoi je suis déconcertée par l’idée que toutes les bonnes femmes musulmanes doivent couvrir leurs cheveux ou leur visage.

Toute ma famille est perplexe aussi, comme des millions comme nous. Et encore plus depuis que ces dernières années, l’idée que les femmes musulmanes soient obligées par leur foi de porter un voile .

C’est un signe, je pense, pas de l’islam autoritaire, mais de ce qui se passe quand les islamistes sont tolérés par une culture occidentale qui pense éviter une infraction. C’est étrange, la collaboration involontaire entre les libéraux et les extrémistes a été en cours depuis des années. Mais enfin, il y a des signes que cela se termine.

En réponse à des affaires portées par deux femmes musulmanes voilées de Belgique et de France, la Cour européenne de justice a statué que les employeurs ont le droit d’interdire les employés de porter des symboles religieux visibles, y compris le foulard porté au nom de l’Islam.

Cette décision comprend non seulement la burqa et le niqab (déjà entièrement banni de l’espace public par un certain nombre de pays européens), mais aussi le hijab sur le visage.

Dans son arrêt, la Cour de justice a pris une position laïque contre les islamistes qui cherchent à dominer l’espace public. Un espace public laïque me permet de pratiquer ma foi, car elle permet aux autres d’observer la leur.

Par Qanta Ahmed

